Festa do Morro: 122ª edição terá imagens peregrinas do Pará e Ceará; confira a programação

Celebração acontece de 28 de novembro a 8 de dezembro, com procissões, missas, novenário e visitas de imagens de Nossa Senhora de Nazaré e das Dores

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A 122ª Festa de Nossa Senhora da Conceição do Morro, no Recife, terá como uma das principais novidades a chegada de duas imagens peregrinas de importantes devoções marianas do país: Nossa Senhora de Nazaré, de Belém do Pará, e Nossa Senhora das Dores, de Juazeiro do Norte, no Ceará. A programação foi anunciada nesta quinta-feira (5), durante coletiva de imprensa realizada pelos Missionários Redentoristas, responsáveis pelo Santuário do Morro da Conceição.

A festividade será realizada entre 28 de novembro e 8 de dezembro, com 11 dias de celebrações religiosas e atividades culturais. Neste ano, o tema será "Imaculada Conceição, refúgio do povo que caminha na fé", inspirado no Evangelho de São Lucas (1,39-45).

O reitor do Santuário do Morro da Conceição, padre Emerson Borges, destacou que a presença das duas imagens peregrinas permitirá uma aproximação entre diferentes tradições religiosas do Norte e do Nordeste.

"Essa edição vai marcar muito a história da cidade do Recife e do Morro da Conceição, porque nós vamos beber de outras espiritualidades, de outras experiências, de outros lugares, de expressão de fé. É um momento para a gente unir, unir as nossas forças, unir a nossa fé", afirmou.

A imagem de Nossa Senhora de Nazaré, ligada ao tradicional Círio de Nazaré, será recebida no dia 2 de dezembro. Já a imagem de Nossa Senhora das Dores, venerada pelos romeiros de Juazeiro do Norte, chegará no dia 7 de dezembro.

Nas duas datas, os devotos serão acolhidos no Largo Dom Luiz, a partir das 18h, com cortejos previstos para as 18h30, seguindo pela Rua Itacoatiara até a Praça do Morro da Conceição.

"Os devotos que vão ao Juazeiro todos os anos são convidados a subir ao Morro da Conceição. Vamos subir ao Morro da Conceição com o chapéu de palha, fazendo toda a tradição que é lá própria do Juazeiro do Norte", convidou o padre Emerson.

Pré-festa começa neste domingo (8)

As atividades preparatórias terão início neste domingo (8), com missas e bênçãos aos motoristas, às 7h, 9h e 12h. Às 18h, haverá uma celebração de envio dos mais de 700 voluntários que atuarão na organização da festa.

A programação também inclui a Missa dos Devotos Mirins, no dia 14, às 10h30, e a quinta edição da Bike Romaria, no dia 15, com concentração no Parque da Jaqueira e saída às 7h em direção ao Santuário.

Nos dias seguintes, estão previstas a Festa das Comunidades, em 21 de novembro, às 19h30; a Missa e Louvor da Juventude Devota, no dia 22, às 18h; e a Missa da Família Devota, no dia 26, às 19h30.

Abertura e programação religiosa

A abertura oficial da Festa do Morro acontecerá no sábado, 28 de novembro, com uma procissão que partirá do Parque Urbano da Macaxeira, na Zona Norte do Recife. A concentração está marcada para as 17h, com saída às 18h.

O cortejo seguirá pela Avenida Norte, Largo Dom Luiz e Rua Itacoatiara até o Santuário, onde será celebrada a missa de abertura, às 19h30, presidida pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife, dom Josivaldo José Bezerra. O hasteamento da bandeira está previsto para as 21h.

Ao longo da festa, haverá missas diárias, confissões e novenário, com celebrações solenes às 19h30, presididas por religiosos convidados. A programação cultural também contará com apresentações de artistas como Almir Rouche, Nádia Maia, Dudu do Acordeon e padre João Carlos, após algumas das celebrações noturnas.

No dia 4 de dezembro, será realizada a tradicional Missa do Exército Brasileiro, às 9h30, precedida de uma procissão com militares, que partirá do Largo Dom Luiz às 8h.

Dia de Nossa Senhora da Conceição terá 16 missas

O ponto alto da festividade será em 8 de dezembro, Dia de Nossa Senhora da Conceição. A programação prevê 16 missas, celebradas de hora em hora, entre a meia-noite e as 15h, alternadamente no palco externo e no interior do Santuário.

No palco, as celebrações ocorrerão à 0h, 2h, 4h, 6h, 8h, 10h, 12h e 14h. Dentro da igreja, as missas serão realizadas à 1h, 3h, 5h, 7h, 9h, 11h, 13h e 15h.

A tradicional procissão de encerramento terá concentração às 14h30, na sede da Prefeitura do Recife, no Cais do Apolo, com saída às 15h. Os fiéis seguirão até o Morro da Conceição, onde o arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson Nóbrega de Souza, presidirá a celebração de encerramento, às 19h.

No dia 9 de dezembro, a programação de pós-festa contará com missas às 9h30, 15h e 19h30.

Confira a programação completa da Festa do Morro 2026

Pré-festa

8 de novembro (domingo)

7h, 9h e 12h – Missas e bênçãos aos motoristas, com adesivaço.

18h – Missa de envio dos voluntários.

14 de novembro (sábado)

10h30 – Missa dos Devotos Mirins.

15 de novembro (domingo)

7h – 5ª Bike Romaria, com saída do Parque da Jaqueira em direção ao Santuário do Morro da Conceição.

21 de novembro (sábado)

19h30 – Festa das Comunidades.

22 de novembro (domingo)

18h – Missa e Louvor da Juventude Devota.

26 de novembro (quinta-feira)

19h30 – Missa da Família Devota.

Programação oficial

28 de novembro (sábado) – Abertura

17h – Concentração da procissão no Parque Urbano da Macaxeira.

18h – Saída da procissão pela Avenida Norte, Largo Dom Luiz e Rua Itacoatiara.

19h30 – Missa solene de abertura, presidida por dom Josivaldo José Bezerra, bispo auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife.

21h – Hasteamento da bandeira da festa.

29 de novembro (domingo)

7h, 9h, 11h, 12h, 14h e 16h – Missas no interior do Santuário.

8h, 10h e 18h – Missas no palco externo.

19h30 – 1ª noite do novenário, presidida por dom Antônio Fernando Saburido, arcebispo emérito de Olinda e Recife.

21h – Show de Almir Rouche.

30 de novembro (segunda-feira)

7h, 9h, 11h, 12h e 14h – Missas.

16h – Missa solene.

19h30 – 2ª noite do novenário, presidida por dom Luiz Gonzaga Pepeu, bispo da Diocese de Baturité (CE).

21h – Apresentação dos Artistas do Morro.

1º de dezembro (terça-feira)

7h, 9h, 11h, 12h e 14h – Missas.

16h – Missa solene.

19h30 – 3ª noite do novenário, presidida por dom José Luiz Sales, bispo da Diocese de Pesqueira.

21h – Show de Nádia Maia.

2 de dezembro (quarta-feira)

7h, 9h, 11h, 12h e 14h – Missas.

16h – Missa solene.

18h – Acolhida dos devotos de Nossa Senhora de Nazaré no Largo Dom Luiz.

18h30 – Cortejo com a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, de Belém (PA), pela Rua Itacoatiara até a Praça do Morro da Conceição.

19h30 – 4ª noite do novenário, presidida pelo padre Francisco Chagas Santos da Silva, reitor da Basílica de Nossa Senhora de Nazaré, em Belém.

21h – Show de Dudu do Acordeon.

3 de dezembro (quinta-feira)

7h, 9h, 11h, 12h e 14h – Missas.

16h – Missa solene.

19h30 – 5ª noite do novenário, presidida pelo padre Paulo Dutra, vigário episcopal do Vicariato Beberibe.

21h – Show de Cristóvão Rui.

22h30 – Show de Flávio Victor.

4 de dezembro (sexta-feira)

7h, 9h, 11h, 12h e 14h – Missas da programação diária.

8h – Procissão do Exército Brasileiro, com saída do Largo Dom Luiz.

9h30 – Missa do Exército Brasileiro.

16h – Missa solene.

19h30 – 6ª noite do novenário, presidida por dom Francisco de Assis Gabriel, bispo da Diocese de Cajazeiras (PB).

21h – Show de Marcelo Pernambucano.

5 de dezembro (sábado)

7h, 9h, 11h, 12h, 14h e 16h – Missas no Santuário.

8h, 10h e 15h – Missas no palco externo.

19h30 – 7ª noite do novenário, presidida por dom Nereudo Freire Henrique, bispo auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife.

Não haverá show após o novenário.

6 de dezembro (domingo)

7h, 9h, 11h, 12h, 14h e 16h – Missas no Santuário.

8h, 10h e 15h – Missas no palco externo.

19h30 – 8ª noite do novenário, presidida pelo padre João Paulo Santos, superior provincial da Província Redentorista de Brasília.

Não haverá show após o novenário.

7 de dezembro (segunda-feira)

18h – Acolhida dos devotos de Nossa Senhora das Dores no Largo Dom Luiz.

18h30 – Cortejo com a imagem peregrina de Nossa Senhora das Dores, de Juazeiro do Norte (CE), pela Rua Itacoatiara até a Praça do Morro da Conceição.

19h30 – 9ª noite do novenário, presidida por frei Cidmário Bezerra de Arruda, reitor da Basílica de Nossa Senhora do Carmo, no Recife.

21h – Show do padre João Carlos.

8 de dezembro (terça-feira) – Dia de Nossa Senhora da Conceição

Missas no palco externo: 0h, 2h, 4h, 6h, 8h, 10h, 12h e 14h.

Missas no interior do Santuário: 1h, 3h, 5h, 7h, 9h, 11h, 13h e 15h.

Procissão e encerramento: 14h30 – Concentração dos fiéis na sede da Prefeitura do Recife, no Cais do Apolo.

15h – Saída da procissão com a imagem de Nossa Senhora da Conceição, passando pela Ponte do Limoeiro, Avenida Norte e Estrada do Morro da Conceição.

19h – Missa solene de encerramento, presidida por dom Paulo Jackson Nóbrega de Souza, arcebispo de Olinda e Recife.

Confissões

De 29 de novembro a 7 de dezembro:

7h30 às 11h.

14h30 às 17h.

19h às 21h.

8 de dezembro:

7h30 às 12h.

Pós-festa

9 de dezembro (quarta-feira)