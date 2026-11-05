Feira gratuita reúne empresas, oportunidades de seleção e capacitação profissional, na Região Metropolitana do Recife
Evento conecta estudantes, egressos e comunidade ao mercado de trabalho e conta com programação gratuita e aberta ao público geral
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Quem está em busca de uma oportunidade profissional terá uma nova possibilidade de contato direto com empresas e especialistas durante o mês de novembro. A Feira de Trabalhabilidade da UNINASSAU reúne estudantes, egressos e integrantes da comunidade em uma programação gratuita voltada à conexão com o mercado de trabalho.
Durante o evento, empresas parceiras marcam presença em estandes para receber currículos e realizar seleções presenciais. A programação também conta com palestras e atividades de capacitação profissional, com orientações sobre elaboração de currículo, preparação para entrevistas e desenvolvimento de carreira.
Outro eixo da Feira é o networking. O público pode conversar com profissionais de diferentes áreas, conhecer experiências de carreira e ampliar sua rede de contatos.
“A proposta é aproximar as pessoas das oportunidades, mas também ajudá-las a chegar mais preparadas a essas oportunidades. A trabalhabilidade envolve justamente essa capacidade de desenvolver competências e construir diferentes possibilidades profissionais ao longo da carreira”, afirma Tainã Araújo, gerente do Núcleo de Trabalhabilidade da UNINASSAU.
A Feira é voltada a estudantes, egressos e à comunidade em geral. Não é necessário realizar inscrição prévia, basta comparecer às unidades participantes nos dias e horários da programação.
SERVIÇO
Paulista
- Quando: 10 de novembro;
- Horário: 8h às 12h;
- Local: Bloco B, ao lado do Paulista North Way Shopping;
- Atividades: seleção presencial, oportunidades de emprego e estágios, recebimento de currículos, capacitação profissional, oficinas, networking, palestras sobre mercado de trabalho e processo seletivo, e participação de empresas, como Lojão dos Presentes, Avon, Natura, Natto, Cacau Show, Mary Kay, Consultoria Destaque RH, Aly Consultoria em Gestão, A3 Tech Automação e Gestão de T.I, Arco Mix, entre outros.