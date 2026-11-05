Após reeleição, Raquel Lyra busca investimentos em agendas no Sudeste

Governadora se reuniu com investidores e com a presidente da Petrobras para discutir projetos de infraestrutura e energia em Pernambuco

por JC
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Após reeleição, Raquel Lyra busca investimentos em agendas no Sudeste - Miva Filho/Secom

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A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), destacou o potencial do Estado para atrair novos negócios e investimentos durante agendas realizadas nesta quinta-feira (5), em São Paulo e no Rio de Janeiro. Entre os compromissos, a gestora participou de um encontro com empresários e investidores e se reuniu com a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, para discutir projetos estratégicos para Pernambuco.

Em São Paulo, Raquel participou do Painel de Governadores Eleitos, que encerrou a 12ª edição do Brazil GRI Infra & Energy 2026, evento voltado à discussão de oportunidades nos setores de infraestrutura e energia. O debate também contou com a presença do governador eleito do Rio de Janeiro, Douglas Ruas.

Durante o encontro, a governadora apresentou investimentos e projetos em andamento no Estado. Segundo ela, Pernambuco deverá ultrapassar R$ 20 bilhões em investimentos públicos em infraestrutura ao longo dos quatro anos de gestão, além de R$ 42 bilhões em investimentos privados executados ou em execução.

A gestora também ressaltou o aumento da capacidade de investimento do Estado. De acordo com os dados apresentados, o percentual passou de aproximadamente 2% a 3% da Receita Corrente Líquida (RCL), no início de 2023, para uma previsão de 13% ao final de 2026.

Investimentos em infraestrutura em Pernambuco

Entre os projetos mencionados por Raquel Lyra estão os investimentos de R$ 7 bilhões na malha rodoviária estadual, o Arco Metropolitano e a retomada das obras da Ferrovia Transnordestina.

A governadora também citou a concessão dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, que prevê R$ 23 bilhões em investimentos, além da previsão de R$ 9 bilhões em aportes da Neoenergia nos próximos anos.

Outras oportunidades apontadas envolvem a ampliação da refinaria em Pernambuco e o fortalecimento da indústria naval, com potencial de geração de empregos nos setores de petróleo e gás. Também foram mencionados projetos de mobilidade, concessões rodoviárias e uma consulta pública para a construção de barragens destinadas à captação e distribuição de água.

Durante o evento, Raquel Lyra afirmou que a estratégia do governo estadual é atrair empresas e parcerias capazes de movimentar a economia e gerar empregos. A governadora também declarou que Pernambuco voltou a apresentar crescimento econômico superior às médias do Nordeste e do Brasil.

Raquel Lyra se reúne com presidente da Petrobras

Ainda nesta quinta-feira (5), em agenda no Rio de Janeiro, Raquel Lyra se reuniu com a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, para discutir investimentos em Pernambuco. Entre os assuntos tratados estiveram a conclusão do segundo conjunto de unidades (trem) da Refinaria Abreu e Lima (Rnest), projetos de logística e iniciativas de responsabilidade social e territorial.

Segundo a governadora, o encontro também abriu caminho para novas reuniões entre equipes do Governo de Pernambuco e da estatal, com o objetivo de encaminhar demandas do Estado. Uma das próximas discussões deverá abordar oportunidades logísticas no Nordeste, especialmente relacionadas ao Porto de Suape.

Magda Chambriard afirmou que a Petrobras trabalha para ampliar a capacidade de processamento da Rnest, originalmente projetada para 230 mil barris de petróleo por dia. De acordo com a presidente, a capacidade foi ampliada para 260 mil barris diários, e a companhia investe em melhorias no primeiro trem da refinaria e na conclusão do segundo.

A presidente da estatal também destacou a importância da unidade para ampliar a produção nacional de diesel. Já Raquel Lyra ressaltou o potencial logístico de Pernambuco e a capacidade do Porto de Suape para receber novos investimentos.

O Brazil GRI Infra & Energy 2026 reuniu representantes do poder público, investidores e lideranças empresariais para discutir oportunidades de investimentos, concessões e parcerias público-privadas nos setores de infraestrutura e energia.

Alepe aprova empréstimo de R$ 1,9 bilhão para o Governo de Pernambuco

A Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) aprovou, na quarta-feira (4), o projeto que autoriza o Governo do Estado a contratar empréstimo de até R$ 1,935 bilhão. Enviada pela governadora Raquel Lyra em 8 de outubro, a proposta recebeu aprovação unânime dos mais de 30 deputados presentes, em votações de primeiro e segundo turnos.

O projeto permite que o Estado contrate a operação de crédito com ou sem garantia da União. Os recursos deverão ser destinados a investimentos em obras, infraestrutura, aquisição de equipamentos e outros projetos previstos no Plano Plurianual (PPA) e nos orçamentos estaduais.

A proposta também autoriza o uso de receitas como ICMS e Fundo de Participação dos Estados (FPE) como garantia, caso o financiamento seja contratado sem aval da União.

Com a aprovação dos deputados, o texto seguiu para sanção da governadora. A autorização legislativa não representa, porém, a liberação imediata dos recursos.

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