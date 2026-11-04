TJPE recebe símbolo sagrado de Xangô em cerimônia inédita no Palácio da Justiça

Homenagem foi entregue pela Rede de Terreiros de Pernambuco e marcou a abertura da programação do Mês da Consciência Negra

por JC
TJPE recebe símbolo sagrado de Xangô em cerimônia inédita no Palácio da Justiça
TJPE recebe símbolo sagrado de Xangô em cerimônia inédita no Palácio da Justiça - TJPE/Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) recebeu, pela primeira vez em mais de 200 anos de história, o Oxê de Xangô, símbolo sagrado das religiões de matriz africana. A homenagem foi entregue nesta quarta-feira (4), durante cerimônia no Palácio da Justiça, no bairro de Santo Antônio, no Recife.

Confira mais em nosso Instagram:

A solenidade reuniu centenas de lideranças religiosas, que participaram de celebrações em defesa da liberdade de culto, do combate ao racismo e da equidade racial. A iniciativa foi organizada pela Rede de Terreiros de Pernambuco e integrou a Caminhada dos Terreiros, que marca a abertura da programação do Mês da Consciência Negra.

O Oxê de Xangô é um machado de duas lâminas associado ao orixá Xangô e representa a justiça, o equilíbrio e a imparcialidade. O objeto foi entregue ao presidente do TJPE, desembargador Francisco Bandeira de Mello, pela ialorixá Mãe Elza de Yemojá.

Durante o evento, o presidente do Tribunal reafirmou o compromisso da instituição com o enfrentamento ao racismo e a todas as formas de discriminação.

A cerimônia também homenageou o desembargador Eudes França e a juíza Luciana Maranhão, presidente e vice-presidente da Comissão de Políticas Judiciárias de Equidade Racial e suas Interseccionalidades do TJPE.

Siga o Jornal do Commercio no Instagram e fique por dentro de tudo

Vamos conversar no ZAP? Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Entre no canal do WhatsApp
Imagem de JC

JC

Fundado em 1919, o Jornal do Commercio é referência na cobertura jornalística de Pernambuco, do Brasil e do mundo, com relevância e credibilidade.