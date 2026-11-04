TJPE recebe símbolo sagrado de Xangô em cerimônia inédita no Palácio da Justiça

Homenagem foi entregue pela Rede de Terreiros de Pernambuco e marcou a abertura da programação do Mês da Consciência Negra

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O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) recebeu, pela primeira vez em mais de 200 anos de história, o Oxê de Xangô, símbolo sagrado das religiões de matriz africana. A homenagem foi entregue nesta quarta-feira (4), durante cerimônia no Palácio da Justiça, no bairro de Santo Antônio, no Recife.

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A solenidade reuniu centenas de lideranças religiosas, que participaram de celebrações em defesa da liberdade de culto, do combate ao racismo e da equidade racial. A iniciativa foi organizada pela Rede de Terreiros de Pernambuco e integrou a Caminhada dos Terreiros, que marca a abertura da programação do Mês da Consciência Negra.

O Oxê de Xangô é um machado de duas lâminas associado ao orixá Xangô e representa a justiça, o equilíbrio e a imparcialidade. O objeto foi entregue ao presidente do TJPE, desembargador Francisco Bandeira de Mello, pela ialorixá Mãe Elza de Yemojá.

Durante o evento, o presidente do Tribunal reafirmou o compromisso da instituição com o enfrentamento ao racismo e a todas as formas de discriminação.

A cerimônia também homenageou o desembargador Eudes França e a juíza Luciana Maranhão, presidente e vice-presidente da Comissão de Políticas Judiciárias de Equidade Racial e suas Interseccionalidades do TJPE.

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