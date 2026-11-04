Projeto aprovado pela Câmara de Olinda amplia áreas turísticas e muda regras no estacionamento do Sítio Histórico; entenda

Projeto modifica lei de 1992, permite atividades comerciais em trechos antes residenciais e prevê vagas em imóveis a até 400m dos estabelecimentos

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A Câmara Municipal de Olinda aprovou, na última terça-feira (3), o Projeto de Lei Ordinária (PLO) nº 44/2026, que altera as regras de funcionamento de estabelecimentos comerciais e turísticos no Sítio Histórico.

A proposta agora segue para a prefeita Mirella Almeida (PSD), que poderá sancionar ou vetar o texto. A gestora tem até 15 dias úteis para se manifestar. Em caso de veto, a justificativa deverá ser encaminhada ao Legislativo.

De autoria da Mesa Diretora da Câmara, presidida pelo vereador Saulo Holanda (MDB), o projeto modifica a Lei Municipal nº 4.849/1992, em vigor desde 1992.

A legislação estabelece regras para conciliar a preservação do patrimônio histórico, a qualidade de vida dos moradores e a organização das atividades urbanas.

Na prática, a proposta amplia as áreas destinadas a atividades comerciais, turísticas e de serviços. Com a mudança, trechos antes classificados como exclusivamente residenciais poderão receber bares, restaurantes, casas de shows e outros estabelecimentos comerciais.

Está abrangido no projeto, o trecho que compreende:

Praça do Carmo

Praça Dantas Barreto

Rua do Bonfim até o limite do cruzamento com a Rua João Alfredo

Rua do Sol

Entorno do Fortim de São Francisco

Outra alteração diz respeito às exigências de estacionamento. Pela proposta, estabelecimentos que não disponham de espaço próprio poderão utilizar vagas em estacionamentos de terceiros ou públicos regularmente disponíveis nas proximidades, desde que estejam localizados a até 400 metros de distância do imóvel.

A medida modifica as regras anteriores de disponibilização de vagas e considera as limitações físicas de imóveis situados no Sítio Histórico.

Votação

O PLO nº 44/2026 foi aprovado com 11 votos favoráveis e dois contrários. Quatro vereadores não participaram da votação.

A favor

Biai (Avante)

Denise Almeida (PSD)

Iran Barbosa (Democrata Cristã)

Jadilson Bombeiro (PL)

Jesuino Araújo (PSD)

Márcio Barbosa (Avante)

Mizael Prestanista (PSD)

Professor Marcelo (PSD)

Ricardo Sousa (Avante)

Saulo Holanda (MDB)

Simplício (PV)

Contra

Eugênia Lima (PT)

Labanca (PV)

Ausentes

Felipe Nascimento (PSD)

Milcon Rangel (MDB)

Sardinha (Agir)

Sarmento (PL)

Em nota, a Prefeitura de Olinda informou que “vai analisar o projeto juridicamente, assim que receber toda a proposição votada em sessão na Câmara. Após isso, será realizada a discussão a respeito de possível sanção ou veto”.

Justificativa



Projeto aponta necessidade de atualizar legislação urbanística diante das transformações socioeconômicas de Olinda - FILIPE JORDÃO/JC IMAGEM

A justificativa do projeto aponta a necessidade de atualizar a legislação urbanística diante das transformações socioeconômicas ocorridas em Olinda nas últimas décadas.

Segundo o texto, a proposta busca "harmonizar a legislação urbanística com as transformações socioeconômicas desenvolvidas na cidade ao longo das últimas décadas, bem como conferir maior segurança jurídica, razoabilidade e efetividade à aplicação de suas disposições".

Os autores argumentam que áreas centrais e de relevância histórica e turística passaram por mudanças na ocupação urbana, com a ampliação de estabelecimentos comerciais, gastronômicos e de serviços, acompanhada da redução do uso exclusivamente residencial.

O projeto também defende que a legislação atual precisa ser atualizada para não impor restrições consideradas desproporcionais ao desenvolvimento local, sem deixar de preservar as características históricas, culturais, urbanísticas e paisagísticas que justificam a proteção especial da região.

Vereadores e moradores questionam falta de participação

Embora reconheça a necessidade de revisar a legislação de 1992, a vereadora Eugênia Lima criticou a falta de diálogo com moradores, comerciantes, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Conselho de Preservação, órgãos de planejamento e fiscalização, representantes da cultura e entidades da sociedade civil.

"Esse projeto passa por cima do Executivo para flexibilizar a concessão de alvarás, além de alterar o zoneamento de uma área protegida como Patrimônio Histórico da Humanidade, sem garantir a participação popular", afirmou.

A participação da população em discussões sobre política urbana é prevista no Estatuto da Cidade e no Plano Diretor de Olinda.

Entre as preocupações de moradores estão possíveis impactos das mudanças sobre o sossego e a qualidade de vida de quem reside no Sítio Histórico.

Representando a Sociedade de Defesa da Cidade Alta (Sodeca), a arquiteta e urbanista Vera Millet também questionou a ausência de critérios técnicos e urbanísticos para embasar a proposta.

Ela destacou a necessidade de discutir a capacidade de carga das ruas e vias do município, considerando os impactos que a ampliação das atividades comerciais pode provocar na região.

Para a representante da entidade, o conteúdo do projeto não apresenta sustentabilidade técnica e urbanística e não está alinhado às normas do Estatuto da Cidade, legislação federal que estabelece diretrizes para a política urbana.

Vera também chamou atenção para a substituição do uso residencial por outras atividades e para o abandono de imóveis na área histórica.

"A moradia está sendo substituída por outros usos ou está sendo abandonada. O Sítio Histórico de Olinda está praticamente à venda, está sendo deteriorado", declarou.

Recomendações do Ministério Público

MPPE se manifestou sobre Projeto de Lei aprovado na Câmara de Olinda - Caelen Rosa/SECOM Olinda

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) também se manifestou sobre a proposta. Em recomendação expedida na última segunda-feira (2), os promotores Belize Câmara Correia e Édipo Soares Cavalcante Filho defenderam que o processo legislativo seja acompanhado de fundamentação técnica, transparência e participação popular.

Entre as recomendações está a incorporação de contribuições da população e de pareceres técnicos dos órgãos de preservação antes da votação do projeto.

O MPPE também apontou a necessidade de estudos e diagnósticos que identifiquem as áreas abrangidas pela nova delimitação do Setor de Interesse Turístico e dos setores residenciais.

O objetivo é avaliar os possíveis impactos sobre a qualidade de vida dos moradores, a preservação do patrimônio e a mobilidade urbana.

Os promotores ainda defenderam a participação do Iphan e da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), vinculada ao Governo do Estado, nas discussões.

Sobre as mudanças nas exigências de estacionamento, o Ministério Público alertou que elas "possuem inegável potencial de sobrecarregar a infraestrutura viária, comprometer a mobilidade e alterar a dinâmica urbana do Sítio Histórico".

Nesta terça, o órgão instaurou um procedimento administrativo de acompanhamento de políticas públicas para monitorar a tramitação do projeto e fiscalizar o cumprimento das diretrizes técnicas e legais apontadas na recomendação.

A iniciativa busca garantir a proteção preventiva da ordem urbanística e do patrimônio cultural do Sítio Histórico.

Patrimônio Mundial

Reconhecido como Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) em 1982, o Sítio Histórico de Olinda é uma área protegida por sua importância arquitetônica, urbanística e cultural.

O município também possui Zonas Especiais de Proteção Cultural e Paisagística e Zonas de Entorno do Sítio Histórico. Essas áreas têm como objetivos preservar e valorizar os bens culturais, arquitetônicos e naturais, além de contribuir para a qualidade de vida dos moradores.

