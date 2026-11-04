Prefeita de Olinda se posiciona contra projeto que muda regras do Sítio Histórico

Após reunião com moradores e representantes de instituições, Mirella Almeida afirmou que vai encaminhar proposta para veto após análise jurídica

por JC
Prefeita de Olinda se posiciona contra projeto que muda regras do Sítio Histórico
Prefeita de Olinda se posiciona contra projeto que muda regras do Sítio Histórico - Reprodução/Redes Sociais

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A prefeita de Olinda, Mirella Almeida (PSD), anunciou, nesta quarta-feira (4), que pretende vetar o Projeto de Lei Ordinária (PLO) nº 44/2026, aprovado pela Câmara Municipal na terça-feira (3). A proposta modifica as regras de funcionamento de estabelecimentos comerciais e turísticos no Sítio Histórico, ampliando as áreas destinadas a essas atividades e flexibilizando as exigências de estacionamento.

O posicionamento foi divulgado pela gestora nas redes sociais, após uma conversa com moradores, empreendedores e representantes de instituições para discutir as mudanças previstas no projeto.

Na publicação, Mirella defendeu que qualquer alteração nas regras do Sítio Histórico seja precedida de diálogo com a população, participação popular e estudos técnicos que garantam a preservação do patrimônio histórico e cultural da cidade.

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A prefeita informou que, assim que receber oficialmente o texto aprovado pelo Legislativo, a proposta será encaminhada à Procuradoria da Prefeitura para análise jurídica e fundamentação da decisão.

Mirella também afirmou que pretende dialogar com os vereadores, apresentando as preocupações da gestão para que os parlamentares compreendam a decisão e mantenham um eventual veto.

O QUE MUDA COM O PROJETO

De autoria da Mesa Diretora da Câmara, presidida pelo vereador Saulo Holanda (MDB), o PLO nº 44/2026 altera a Lei Municipal nº 4.849/1992.

Entre as mudanças, o texto permite a instalação de bares, restaurantes, casas de shows e outros estabelecimentos comerciais em trechos anteriormente classificados como exclusivamente residenciais.

A proposta abrange áreas como a Praça do Carmo, a Praça Dantas Barreto, a Rua do Bonfim, a Rua do Sol e o entorno do Fortim de São Francisco.

O projeto também flexibiliza as exigências de estacionamento. Pela nova regra, estabelecimentos sem vagas próprias poderão utilizar espaços em estacionamentos de terceiros ou públicos regularmente disponíveis, desde que estejam localizados a até 400 metros do imóvel.

A proposta foi aprovada por 11 votos favoráveis e dois contrários. Agora, aguarda manifestação da prefeita, que tem até 15 dias úteis para sancionar ou vetar o texto.

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