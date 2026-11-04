Pernambuco registra 13,3 mil empregos formais em setembro e fica em 2º lugar no Brasil

Estado liderou a geração de vagas no Nordeste, segundo o Novo Caged; indústria e safra da cana-de-açúcar impulsionaram o resultado

por JC
Pernambuco registra 13,3 mil empregos formais em setembro e fica em 2º lugar no Brasil
Pernambuco registra 13,3 mil empregos formais em setembro e fica em 2º lugar no Brasil - Tony Holanda/Adepe

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Pernambuco registrou saldo positivo de 13.371 empregos com carteira assinada em setembro de 2026 e ocupou o segundo lugar no ranking nacional de geração de vagas formais. O resultado também colocou o Estado na liderança do Nordeste, segundo dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

A indústria foi o setor que mais gerou empregos no período, com saldo de 5.890 postos de trabalho. Em seguida, aparecem serviços, com 2.601 vagas; agropecuária, com 2.006; construção civil, com 1.903; e comércio, com 971. Os cinco grandes setores da economia pernambucana registraram saldo positivo.

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O setor de serviços apresentou crescimento de 140,6% na geração de empregos em relação a setembro de 2025, quando foram criadas 1.081 vagas. Neste ano, o segmento contabilizou 2.601 postos de trabalho, um aumento de 1.520 vagas na comparação entre os períodos.

Safra da cana-de-açúcar impulsiona contratações no interior

No interior do Estado, a safra da cana-de-açúcar contribuiu para aproximadamente metade do saldo positivo de empregos registrado em setembro. A atividade sucroalcooleira impulsionou as contratações, principalmente em municípios da Zona da Mata.

Entre as cidades que se destacaram estão Sirinhaém, com 1.609 empregos formais, e Rio Formoso, com 1.120 novas vagas. Ipojuca também apresentou resultado positivo, com 940 postos de trabalho, enquanto Cabo de Santo Agostinho registrou 740.

Recife cria mais de 3 mil empregos em setembro

Na capital pernambucana, foram registrados 3.066 novos empregos formais em setembro, resultado de 22.099 admissões e 19.033 desligamentos. O setor de Serviços liderou as contratações, com saldo positivo de 1.499 postos de trabalho.

A Construção Civil ficou na segunda posição, com 829 vagas, seguida pela Indústria, que registrou saldo de 418 empregos. No acumulado de janeiro a setembro, Recife contabilizou 19.586 novos postos de trabalho, contra 17.330 no mesmo período de 2025, um crescimento de aproximadamente 13%.

O levantamento também aponta que trabalhadores com ensino médio completo tiveram o maior saldo positivo por escolaridade, com 2.121 vagas. Entre as faixas etárias, o destaque foi a população de 18 a 24 anos, com 1.502 novos empregos formais.

Acumulado do ano

De janeiro a setembro de 2026, Pernambuco acumulou saldo positivo de 50.596 empregos com carteira assinada. Já entre janeiro de 2023 e setembro de 2026, o Estado contabilizou 237.133 postos de trabalho gerados.

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