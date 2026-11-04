Festival CRIA 2026 premia destaques da publicidade nesta quarta-feira (4)

Evento reúne 634 trabalhos finalistas de 37 agências e conta com palestras de profissionais reconhecidos do mercado publicitário brasileiro

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O RioMar Recife recebeu a terceira edição do Festival CRIA 2026 nesta quarta-feira (4) e reuniu profissionais da comunicação, agências, anunciantes e estudantes no Espaço de Eventos do RioMar Shopping, no piso L3 do shopping.

A programação contou com palestras, debates, apresentações culturais e a cerimônia de premiação dos melhores trabalhos publicitários do ano. O festival recebeu 1.306 inscrições, um crescimento de aproximadamente 80% em relação à edição anterior.

Ao todo, 45 agências de Pernambuco e de outros estados participaram da disputa. Desse total, 37 chegaram ao shortlist, com 634 trabalhos finalistas.

Entre as finalistas, 26 são pernambucanas, sendo quatro do interior do estado, enquanto outros 11 são de estados como Ceará, Bahia e Rio Grande do Norte e disputaram a categoria CRIA Nordeste, novidade desta edição, criada para ampliar a participação de empresas da região.

Para Lelê Carvalho, presidente do Sistema Nacional das Agências de Propaganda de Pernambuco (Sinapro-PE), o crescimento das inscrições e a presença de agências de outros estados demonstram a força do mercado criativo regional.

“Os números desta edição mostram a força do mercado criativo e o interesse das agências em apresentar seus trabalhos e disputar reconhecimento. A criação da categoria CRIA Nordeste também abre espaço para ampliar o intercâmbio entre os mercados locais e valorizar a diversidade da publicidade produzida na região”, afirma.

Festival CRIA 2026 - Divulgação/Maria Clara Roseno

Festival premia trabalhos em 18 categorias

A premiação contempla 18 categorias principais e mais de 80 subcategorias. Os trabalhos finalistas concorrem às Capivaras de Bronze, Prata e Ouro, além do Grand Prix e de premiações especiais destinadas a reconhecer os principais destaques da edição.

O julgamento foi dividido em duas etapas. Na primeira fase, um júri on-line formado por 13 profissionais do Brasil e do exterior avaliou os trabalhos inscritos e definiu os finalistas.

Já a escolha dos vencedores fica a cargo de um júri presencial composto por cinco profissionais do mercado publicitário: Renata Novis, diretora de criação da AlmapBBDO; Lucas de Ouro, sócio-diretor de criação da Tuppi Criatividade; Giácono Chiesa Alencar Brayner, diretor de criação do Bando de Criação; Carla Caneelara, diretora de criação da WE; e Karan Novas, especialista em criatividade, conteúdo e tendências.

Festival CRIA 2026 - Divulgação/Maria Clara Roseno

Programação conta com apresentações culturais

Com atividades a partir das 9h, o festival recebeu palestras e conversas sobre os desafios e as transformações do mercado da comunicação, abordando temas como criatividade, originalidade, construção de marcas, inovação e inteligência artificial.

Entre as discussões estão o papel humano nos processos criativos, o desenvolvimento de soluções estratégicas para os negócios e o uso da IA na criação de novos modelos de agência.



O público também pôde acompanhar ativações de marcas parceiras, estandes interativos e gravações de podcasts realizadas no local. A programação cultural contou com apresentações do grupo Sambadeiras e da Orquestra Santa Clara.