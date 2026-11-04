Dom Fernando Saburido é nomeado Prior Administrador Apostólico do Mosteiro de São Bento de Olinda

Decreto da Santa Sé foi assinado em 30 de outubro e marca uma nova etapa na administração da comunidade monástica beneditina

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O arcebispo emérito de Olinda e Recife, Dom Antônio Fernando Saburido, foi nomeado Prior Administrador Apostólico do Mosteiro de São Bento de Olinda. A nomeação foi oficializada por decreto da Santa Sé, assinado em 30 de outubro de 2026, por meio do Dicastério para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica.

Com a decisão, Dom Fernando passa a exercer o ofício de Prior Administrador Apostólico da comunidade monástica beneditina.

Em comunicado, o Mosteiro de São Bento afirmou receber a nomeação com espírito de fé, comunhão e confiança na providência divina. A comunidade também reafirmou o compromisso com a vida monástica beneditina e com a missão espiritual e eclesial da instituição.

O mosteiro ainda convidou fiéis, amigos e benfeitores a se unirem em oração pela nova etapa da comunidade.

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