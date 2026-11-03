Governo de Pernambuco lança concurso para Polícia Penal com 700 vagas

Inscrições começam em 12 de novembro e seguem até 4 de janeiro de 2027; provas estão previstas para 21 de março, em quatro municípios

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O Governo de Pernambuco publica, nesta quarta-feira (4), o edital do concurso público para a Polícia Penal de Pernambuco (PPPE), com oferta de 700 vagas para o cargo de policial penal. As inscrições começam no dia 12 de novembro e seguem até 4 de janeiro de 2027, pelo site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) ( https://www.cebraspe.org.br/), organizador do certame.

As provas serão aplicadas em 21 de março de 2027, no Recife, em Arcoverde, Caruaru e Petrolina. O edital prevê reserva de vagas para pessoas com deficiência (5%), pessoas pretas e pardas (25%), indígenas (3%) e quilombolas (2%).

O concurso é destinado à Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização de Pernambuco (Seap). Segundo o Governo do Estado, a abertura das 700 vagas eleva para 3.905 o total de oportunidades ofertadas em concursos públicos para as forças de segurança estaduais.

A governadora Raquel Lyra destacou a importância do reforço no efetivo da Polícia Penal para a segurança pública e o sistema prisional. Segundo ela, a medida busca contribuir para a melhoria da segurança e o avanço das ações de ressocialização.

Concursos na área de segurança

Além das 700 vagas para a Polícia Penal, o Governo de Pernambuco oferece 1.315 oportunidades para a Polícia Civil, 1.320 para a Polícia Militar e 570 para o Corpo de Bombeiros Militar.

As inscrições para o concurso da Polícia Civil estão abertas até 16 de dezembro, também pelo site do Cebraspe. Já os candidatos aos concursos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros podem se inscrever até as 14h do dia 23 de novembro, pelo site do Instituto AOCP (https://www.institutoaocp.org.br/).

Nomeações

O governo estadual informou que, desde 2023, foram nomeados os 1.288 candidatos aprovados no concurso da Polícia Penal realizado em 2021, incluindo os integrantes do cadastro de reserva.

No mesmo período, as forças de segurança vinculadas à Secretaria de Defesa Social (SDS) receberam 6.565 novos profissionais, distribuídos entre as polícias Militar (4.786), Civil (880) e Científica (230), além do Corpo de Bombeiros (669). A previsão é formar mais 189 policiais até o fim de 2026.

Inscrições: https://www.cebraspe.org.br/

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