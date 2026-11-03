Governo de Pernambuco entrega 128 unidades habitacionais em Igarassu

Entrega conclui residencial com 431 moradias em Igarassu; terceira etapa recebeu investimento de R$ 24,1 milhões, incluindo recursos estaduais.

por JC
Governo de Pernambuco entrega 128 unidades habitacionais em Igarassu
Mais de 120 unidades habitacionais do Condomínio Jardim Monjope III, em Igarassu, foram entregues pelo Governo de Pernambuco - Renato Ramos/JC Imagem

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O Governo de Pernambuco entregou nesta terça-feira (3) 128 unidades habitacionais do Condomínio Jardim Monjope III, em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife. As moradias foram destinadas a famílias beneficiadas pelo programa Morar Bem Pernambuco, na modalidade Entrada Garantida, em parceria com o Minha Casa, Minha Vida, do governo federal.

A entrega, que contou com a presença da governadora Raquel Lyra, conclui o empreendimento, que soma 431 moradias distribuídas em três etapas. Para a fase final, foram investidos R$ 24,1 milhões, incluindo recursos do Governo de Pernambuco.

Uma das beneficiárias, Ana Beatriz, de 25 anos, relatou a realização do sonho da casa própria. “Depois de morar de favor na casa de terceiros, era um sonho que, aos meus olhos, parecia impossível”, afirmou.

Durante a cerimônia, Raquel Lyra afirmou que, em todo o estado, quase 35 mil moradias foram entregues por meio do Morar Bem Pernambuco, em parceria com o Minha Casa, Minha Vida.

“Estamos podendo chegar à vida de pessoas que, até pouco tempo atrás, não imaginavam que, aos 25 anos, poderiam realizar o sonho da casa própria. Essa é uma política pública de verdade acontecendo”, declarou a governadora.

Renato Ramos/JC Imagem
A governadora Raquel Lyra participou da entrega de 128 unidades habitacionais do Condomínio Jardim Monjope III, em Igarassu - Renato Ramos/JC Imagem

Residencial tem 431 moradias

A primeira etapa do Condomínio Jardim Monjope III, com 170 unidades, foi entregue em dezembro de 2025. A segunda, com 133 moradias, foi concluída em agosto de 2026. Com a entrega desta terça, todas as unidades do residencial ficam disponíveis para as famílias beneficiadas.

Cada apartamento tem 41,36 metros quadrados. Segundo o governo estadual, o investimento por unidade habitacional é de R$ 189 mil.

O secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Rodrigo Ribeiro, afirmou que todas as unidades contam com subsídio de R$ 20 mil do Governo de Pernambuco, por meio do Morar Bem Entrada Garantida.

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JC

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