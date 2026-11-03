Governo de Pernambuco entrega 128 unidades habitacionais em Igarassu

Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa

O Governo de Pernambuco entregou nesta terça-feira (3) 128 unidades habitacionais do Condomínio Jardim Monjope III, em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife. As moradias foram destinadas a famílias beneficiadas pelo programa Morar Bem Pernambuco, na modalidade Entrada Garantida, em parceria com o Minha Casa, Minha Vida, do governo federal.

A entrega, que contou com a presença da governadora Raquel Lyra, conclui o empreendimento, que soma 431 moradias distribuídas em três etapas. Para a fase final, foram investidos R$ 24,1 milhões, incluindo recursos do Governo de Pernambuco.

Uma das beneficiárias, Ana Beatriz, de 25 anos, relatou a realização do sonho da casa própria. “Depois de morar de favor na casa de terceiros, era um sonho que, aos meus olhos, parecia impossível”, afirmou.

Durante a cerimônia, Raquel Lyra afirmou que, em todo o estado, quase 35 mil moradias foram entregues por meio do Morar Bem Pernambuco, em parceria com o Minha Casa, Minha Vida.

“Estamos podendo chegar à vida de pessoas que, até pouco tempo atrás, não imaginavam que, aos 25 anos, poderiam realizar o sonho da casa própria. Essa é uma política pública de verdade acontecendo”, declarou a governadora.

A governadora Raquel Lyra participou da entrega de 128 unidades habitacionais do Condomínio Jardim Monjope III, em Igarassu - Renato Ramos/JC Imagem

Residencial tem 431 moradias

A primeira etapa do Condomínio Jardim Monjope III, com 170 unidades, foi entregue em dezembro de 2025. A segunda, com 133 moradias, foi concluída em agosto de 2026. Com a entrega desta terça, todas as unidades do residencial ficam disponíveis para as famílias beneficiadas.

Cada apartamento tem 41,36 metros quadrados. Segundo o governo estadual, o investimento por unidade habitacional é de R$ 189 mil.

O secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Rodrigo Ribeiro, afirmou que todas as unidades contam com subsídio de R$ 20 mil do Governo de Pernambuco, por meio do Morar Bem Entrada Garantida.