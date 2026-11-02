Vendaval arrasta tendas, telhas e pula-pula na Orla do Janga e deixa homem ferido

Ventos fortes pegaram frequentadores de surpresa em frente ao Sétimo Paraíso, e a Apac relaciona a intensidade à Alta Subtropical e ao El Niño

por JC
Vendaval arrasta tendas, telhas e pula-pula na Orla do Janga e deixa homem ferido
Pula-pula arrastado pelo vento na Orla do Janga; na manhã desta segunda, folhas ainda cobriam o local do vendaval - Reprodução

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*Com informações da TV Jornal

Um vendaval atingiu a Orla do Janga, em frente ao restaurante Sétimo Paraíso, no domingo (1). O vento forte arrastou telhas, tendas e pula-pulas e lançou objetos na pista, deixando um homem ferido na cabeça.

Tudo aconteceu em questão de segundos, com a orla bem movimentada. Frequentadores foram pegos de surpresa e o episódio provocou momentos de tensão. O homem precisou de atendimento médico, e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou ao local para prestar assistência.

A cena foi registrada pela engenheira de produção Stephanie Barbosa, que passeava pela orla com o marido e os filhos. Os vídeos, divulgados nas redes sociais, ajudam a entender a rapidez do susto, e um dos pula-pulas chegou a ser arrastado pelo vento.

Na manhã desta segunda (2), ainda havia folhas espalhadas por toda parte, inclusive sobre um dos pula-pulas. O administrador do De Olho no Janga, Jesiel Lira, chegou pouco depois do ocorrido e encontrou o corre-corre dos moradores.

Ventos fortes

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) explica que a intensificação dos ventos em Pernambuco está associada à atuação da Alta Subtropical do Atlântico Sul (ASAS). O sistema meteorológico costuma ter maior intensidade entre agosto e dezembro, período em que são comuns ventos mais persistentes e rajadas fortes, características já esperadas para a época.

O El Niño, que atualmente tem forte intensidade no Oceano Pacífico, também pode contribuir. O fenômeno altera o padrão de pressão atmosférica e favorece o fortalecimento da ASAS, comportamento observado desde meados de setembro.

A Alta Subtropical ainda inibe a formação de chuvas, o que ajuda a explicar o cenário atual no estado, com ventos mais fortes, pouca ou nenhuma chuva em algumas áreas e temperaturas elevadas.

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