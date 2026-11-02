Abstenção chega a 14,06% no segundo dia do SSA 3 da UPE e média nos dois dias fica em 13,58%

Provas de exatas tiveram 2.161 faltas, 147 a mais que no dia da redação; dois candidatos foram desclassificados por toque de celular em Pernambuco

por JC
Abstenção chega a 14,06% no segundo dia do SSA 3 da UPE e média nos dois dias fica em 13,58%
Prova do SSA 3 mobilizou 2.162 profissionais em 549 salas de aula de 14 polos, incluindo Fernando de Noronha (foto: Marília Falcão/Ascom UPE) - DIVULGAÇÃO

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A terceira fase do Sistema Seriado de Avaliação (SSA 3) da Universidade de Pernambuco (UPE) terminou nesta segunda-feira (2) com taxa média de abstenção de 13,58%. Dos 15.369 candidatos inscritos, uma parcela expressiva deixou de comparecer a pelo menos um dos dois dias de prova.

O primeiro dia, marcado pela redação, registrou 2.014 ausências, o equivalente a 13,10% dos inscritos. No segundo, com as 50 questões de matemática e ciências da natureza, o número subiu para 2.161 faltas, ou 14,06%. A alta foi de 147 ausências, quase 1 ponto percentual.

Disputa acirrada

Mesmo com as faltas, cerca de 13,2 mil candidatos fizeram a prova de exatas. Eles disputam 1.855 vagas, o que representa aproximadamente 8 inscritos para cada oportunidade oferecida pela UPE. A abstenção, portanto, reduz o número de concorrentes, mas não muda o tamanho da disputa. A lista final de classificados será divulgada até 8 de janeiro de 2027.

A aplicação mobilizou 2.162 profissionais em 549 salas de aula, distribuídas por 49 prédios em 14 polos do estado, incluindo o Distrito Estadual de Fernando de Noronha. Do total de inscritos, 466 contaram com atendimento educacional especializado e tempo adicional de prova.

Dois candidatos foram desclassificados durante a aplicação, um em Garanhuns e outro em Recife. Nos dois casos, o motivo foi o toque de aparelhos celulares, que precisam ficar desligados durante todo o período da prova.

Próximas etapas

O gabarito preliminar foi liberado nesta segunda, após as 14h, no site do processo seletivo da UPE. Os candidatos podem entrar com recursos até as 23h59 desta quarta-feira (4).

O gabarito definitivo sai até 18 de novembro. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (81) 3183-3660, pelo e-mail processodeingresso@upe.br e nos sites oficiais do Processo de Ingresso e da UPE.

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