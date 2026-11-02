Passageira é arremessada pelo para-brisa de ônibus após frenagem brusca na PE-22

Apesar da gravidade do impacto, que quebrou o vidro do coletivo e jogou a vítima para o lado de fora, ela sobreviveu e foi socorrida pelo Samu

*Com informações da TV Jornal

Nesta segunda-feira (2), uma passageira foi arremessada para fora de um ônibus em movimento na rodovia PE-22, em Paulista, no Grande Recife, após o veículo precisar realizar uma frenagem de emergência. A vítima, que estava na parte dianteira do coletivo, próxima à catraca, foi projetada para frente, quebrou o para-brisa com a força do impacto e caiu na via. Ela sobreviveu e foi socorrida.

O sinistro envolveu um ônibus da linha Loteamento Conceição, que seguia pela PE-22 em direção aos bairros de Maranguape. Segundo o relato do motorista do coletivo, que preferiu não ser identificado na reportagem, um carro que trafegava logo à frente parou bruscamente para acessar uma rua transversal. Para evitar a colisão traseira, o condutor do ônibus precisou acionar os freios de forma brusca, momento em que ocorreu o impacto com a passageira.

A mulher foi atendida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada a uma unidade de saúde. Até o momento, não há atualizações detalhadas sobre o seu estado de saúde.

Nem o motorista do ônibus, nem os demais passageiros que estavam no coletivo sofreram ferimentos. O condutor prestou esclarecimentos sobre a dinâmica do sinistro aos órgãos responsáveis no local e foi liberado na sequência. O ônibus envolvido no sinistro foi recolhido para a garagem da empresa.