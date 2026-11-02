Em Garanhuns, Encantos do Natal começa com decoração em mais de 20 pontos da cidade

Programação gratuita segue até 11 de janeiro de 2027 e inclui desfiles temáticos, cantatas, apresentações culturais e atrações musicais

por JC
Em Garanhuns, Encantos do Natal começa com decoração em mais de 20 pontos da cidade
Encantos do Natal em Garanhuns - Reprodução / TV Jornal

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A programação do Encantos do Natal 2026 começou em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, na última sexta-feira (30). A iniciativa reúne decoração temática em mais de 20 pontos do município, entre ruas, praças e avenidas, além de apresentações culturais e atrações gratuitas previstas até 11 de janeiro de 2027.

A abertura foi marcada pelo acendimento das luzes natalinas em frente ao Palácio Celso Galvão, sede da Prefeitura. No sábado (31), o Parque Euclides Dourado recebeu a chegada do Papai Noel, que desembarcou de helicóptero durante a tarde.

No primeiro fim de semana da programação, moradores e turistas visitaram os espaços decorados. Entre os locais ornamentados estão a sede da Prefeitura, a Praça da Fonte Luminosa e o Relógio das Flores, um dos principais pontos turísticos da cidade.

Na Praça da Fonte Luminosa, a decoração inclui estruturas de borboletas gigantes e flores instaladas próximo aos jatos de água. Já no entorno do Relógio das Flores, a ornamentação integra os elementos natalinos à paisagem de um dos cartões-postais de Garanhuns.

A movimentação também reuniu visitantes de outros municípios e estados. Turistas de Sergipe e da Bahia estiveram na cidade durante o primeiro fim de semana do evento e destacaram a decoração e os espaços públicos preparados para as festividades.

Desfiles e apresentações culturais

Além da iluminação, a programação do Encantos do Natal inclui apresentações musicais, cantatas, corais, atividades culturais e espetáculos natalinos. Entre as atrações estão os desfiles temáticos, com personagens, figurinos e coreografias apresentados nas avenidas do município.

Aos sábados, os desfiles estão previstos para a Avenida Santo Antônio, a partir das 18h30. Aos domingos, as apresentações acontecem na Avenida Rui Barbosa, a partir das 19h30.

A programação também prevê apresentações religiosas, como momentos de oração do Pai-Nosso e da Ave-Maria em frente à Prefeitura, além de atrações musicais distribuídas pelos polos do evento.

As atividades seguem até 11 de janeiro de 2027. Toda a programação do Encantos do Natal é gratuita.

 

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