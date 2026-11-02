Dia de Finados é marcado por homenagens, missas e manifestações de fé em cemitérios do Grande Recife

Em Santo Amaro, na área central da capital pernambucana, familiares e amigos visitaram os túmulos de pessoas queridas

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O Dia de Finados, celebrado nesta segunda-feira (2), foi marcado por manifestações de saudade, carinho e fé nos cemitérios do Grande Recife. No Cemitério de Santo Amaro, na área central da capital pernambucana, familiares e amigos visitaram os túmulos de pessoas queridas, levaram flores e fizeram orações em memória de quem já morreu. Para muitos, a data também representa um momento de reencontro com lembranças e histórias de família.

Entre os visitantes, a data tem um significado especial para quem perdeu mais de um familiar. A programação religiosa também fez parte da movimentação no local.

Ao longo do dia, foram organizadas quatro missas, realizadas entre as 7h e as 16h, para acolher os visitantes e oferecer conforto às famílias. As celebrações reuniram pessoas que encontraram nas orações uma maneira de lidar com a saudade.

Túmulo da Menina Sem Nome recebe homenagens



Um dos pontos de maior visitação no Cemitério de Santo Amaro é o túmulo da chamada Menina Sem Nome. A criança, que aparentava ter entre 8 e 10 anos, foi encontrada morta com sinais de espancamento na praia do Pina, na Zona Sul do Recife, em junho de 1970. Como a família nunca foi identificada, ela foi sepultada como indigente.

Ao longo das décadas, o túmulo se tornou um local de devoção popular. Visitantes deixam brinquedos e doces, além de fazer pedidos e agradecimentos.

O Cemitério de Santo Amaro também abriga túmulos de personalidades pernambucanas. Entre eles está o do músico Chico Science, que recebeu homenagens durante o Dia de Finados.

A movimentação em homenagem aos entes queridos também foi registrada no Cemitério Vale da Saudade, em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife. O espaço promoveu missas, apresentações musicais e um serviço de acolhimento para familiares e amigos que compareceram ao local.

Segundo representantes do cemitério, a programação foi preparada para receber os visitantes em um dia marcado pela lembrança de pessoas que fizeram parte da história de cada família. Além das celebrações religiosas, a música também integrou as atividades, como forma de proporcionar conforto e acolhimento a quem enfrentava a saudade.