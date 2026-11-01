Sinistro na PE-149: três homens morrem após carro capotar e cair em barreiro no Agreste de Pernambuco

Os três ocupantes não resistiram aos ferimentos e morreram antes de receber socorro médico. Eles tinham 26, 39 e 48 anos, segundo os Bombeiros

por JC
Sinistro na PE-149: três homens morrem após carro capotar e cair em barreiro no Agreste de Pernambuco
No local, equipes de mergulho encontraram o carro submerso no barreiro e efetuaram a retirada dos três corpos - REPRODUÇÃO/INTERNET

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Um sinistro de trânsito resultou na morte de três homens na manhã deste domingo (1º), no trecho da rodovia PE-149, no Sítio Gravatá, zona rural do município de Ibirajuba, no Agreste de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Civil, as vítimas trafegavam em um veículo Fiat quando o automóvel saiu da pista, atingiu uma cerca, colidiu contra pedras, capotou em um barranco e caiu dentro de um barreiro - um pequeno açude existente no local. Os três ocupantes não resistiram aos ferimentos e morreram antes de receber socorro médico.

Foram três vítimas do sexo masculino, com idades de 26, 39 e 48 anos, segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE). 

Operação de resgate e investigação

O CBMPE, em nota, informou que foi acionado na manhã do domingo para realizar uma operação de busca e salvamento na localidade. No local, equipes de mergulho encontraram o carro submerso no barreiro e efetuaram a retirada dos três corpos.

A ação contou com o apoio da Guarda Civil Municipal, e os corpos foram entregues aos cuidados dos órgãos competentes para os demais procedimentos legais.

O caso foi registrado pela Delegacia de Lajedo como sinistro de trânsito com vítimas fatais. Um inquérito policial foi instaurado pela Polícia Civil para apurar todas as circunstâncias do sinistro e determinar quem estava na condução do veículo no momento da colisão.

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