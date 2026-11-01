Marinha investiga causas de explosão em lancha no Litoral Sul de Pernambuco

Inquérito da Capitania dos Portos terá 90 dias para apurar acidente em Ipojuca; duas vítimas seguem internadas em unidades de saúde do Recife

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A Marinha do Brasil, por meio da Capitania dos Portos de Pernambuco, instaurou um Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN) para apurar as causas e eventuais responsabilidades pelo incêndio em uma lancha na Praia de Toquinho, em Ipojuca, ocorrido no sábado (31).

A investigação tem prazo inicial de 90 dias para conclusão.

Estado das vítimas

As três pessoas feridas na explosão foram socorridas e encaminhadas inicialmente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região. A atualização do quadro médico emitida pelas autoridades marítimas aponta que um dos ocupantes recebeu liberação hospitalar ainda no sábado, enquanto as outras duas vítimas foram transferidas para unidades de saúde no Recife.

Danos

O incêndio, que teve início durante o procedimento de abastecimento do barco, foi controlado e extinto por equipes do Corpo de Bombeiros.

Em vistoria realizada pela equipe de Inspeção Naval no trecho atingido, a Capitania dos Portos confirmou que não foi constatada poluição hídrica decorrente da ocorrência. O inquérito vai avaliar as condições técnicas e operacionais da embarcação para apontar os fatores determinantes do acidente.