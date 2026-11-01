Dia de Finados: cemitérios do Recife abrem espaço para homenagens e missas; veja programação

Prefeitura do Recife intensifica serviços de limpeza, pintura e manutenção nos cinco cemitérios municipais; missas e homenagens marcam a programação

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Os cinco cemitérios públicos do Recife estão prontos para receber os visitantes nesta segunda-feira (2), Dia de Finados. Os cemitérios de Santo Amaro, Casa Amarela, Parque das Flores, Tejipió e Várzea passaram por serviços de conservação e manutenção, com o objetivo de proporcionar mais conforto à população durante as homenagens aos entes queridos.

A data também conta com uma programação especial de celebrações religiosas em diferentes unidades.

Para o feriado, a Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb) intensificou os serviços de capinação, varrição e pintura dos prédios municipais, meios-fios e sinalizações dos cemitérios.

As intervenções reforçam o trabalho de manutenção, especialmente nos espaços de maior circulação de visitantes, como alamedas, áreas de acesso e locais destinados às celebrações religiosas.

Além das ações de limpeza e conservação, os cemitérios municipais também recebem melhorias na infraestrutura.

No Parque das Flores, está em andamento a reforma da capela, que já teve a pintura externa concluída e passa por recuperação na parte interna. O equipamento também recebe serviços de reforma dos banheiros, intervenção que está prevista para os demais cemitérios administrados pelo município.

A Emlurb é responsável pela administração, limpeza e manutenção das áreas comuns dos cinco cemitérios públicos, enquanto a conservação dos túmulos e jazigos particulares cabe às famílias.

Durante as visitas, a população também pode procurar as administrações dos equipamentos para receber orientações e auxílio na localização de jazigos e ossuários.

Programação religiosa

O Dia de Finados também conta com celebrações religiosas ao longo de toda a segunda-feira (2). No Cemitério de Santo Amaro, área central do Recife, estão previstas quatro missas. A primeira será às 7h, presidida pelo padre João Crisóstomo. Às 10h, a celebração será conduzida pelo arcebispo metropolitano de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson.

Ao meio-dia, será a vez do bispo auxiliar Dom Josivaldo Bezerra, enquanto a última missa acontecerá às 16h, com o padre José Marques.

No Cemitério Parque das Flores, no Curado, Zona Oeste da cidade, a programação terá início às 7h, com missa presidida pelo padre Irismar Farias. Às 9h, a celebração será conduzida pelo padre Gilson, vigário episcopal de Jardim São Paulo. Às 11h, a missa será presidida por Dom Josivaldo Bezerra, bispo auxiliar de Olinda e Recife.

Às 14h, a celebração ficará a cargo do monsenhor Luciano Brito, vigário-geral da Arquidiocese de Olinda e Recife. Encerrando a programação, às 16h, a missa será presidida por Dom Fernando Saburido, arcebispo emérito de Olinda e Recife.

No Cemitério de Casa Amarela, Zona Norte do Recife, a programação organizada pela Paróquia Santa Isabel Rainha de Portugal prevê três missas, às 9h, 11h e 15h. Já no Cemitério da Várzea, na Zona Oeste, está prevista uma celebração às 9h, organizada pela Paróquia Nossa Senhora do Rosário.

Memória e patrimônio histórico

Além de locais de homenagens e despedidas, os cemitérios públicos do Recife preservam parte importante da história de Pernambuco. Inaugurado em 1º de março de 1851, o Cemitério de Santo Amaro, oficialmente denominado Cemitério Senhor Bom Jesus da Redenção de Santo Amaro das Salinas, destaca-se por sua arquitetura radial, com túmulos distribuídos ao longo de ruas que partem de um ponto central, além de mausoléus, esculturas e monumentos funerários.

O espaço abriga sepulturas de personalidades que marcaram a história política, social e cultural de Pernambuco, como o abolicionista Joaquim Nabuco, o músico Chico Science, o compositor Capiba, o poeta Carlos Pena Filho e os ex-governadores Miguel Arraes e Eduardo Campos.

O cemitério também conta com sinalização para auxiliar os visitantes na identificação de ruas, alamedas e setores, além de informações sobre figuras históricas sepultadas no local.

Outros cemitérios municipais também guardam referências importantes da memória pernambucana. No Parque das Flores, está sepultado o geógrafo Manoel Correia de Andrade. O Cemitério da Várzea abriga o túmulo do padre Henrique Pereira, religioso ligado a Dom Hélder Câmara, assassinado em 1969 durante a ditadura militar. Já o Cemitério de Casa Amarela abriga a sepultura do artista Caju, da dupla Caju e Castanha.

Guia de visitação: personalidades sepultadas em Santo Amaro

Para facilitar a visitação, o Cemitério de Santo Amaro possui uma divisão em setores que permite identificar a localização de túmulos de personalidades históricas.

Confira a relação organizada por setores, conforme o levantamento da Emlurb:



Setor 1



* Menina sem nome

* Conselheiro Rosa e Silva

* Barão de Itamaracá

* Conde da Boa Vista

* Joaquim Nabuco

* José Mariano Carneiro da Cunha

* Governador Manoel Borba

* Capiba, Lourenço da Fonseca Barbosa

* Dr. José Maria de Albuquerque Melo

* Dona Leonor Porto

* Chico Science

* Augusto Lucena



Setor 2



* Visconde de Camaragibe

* José Francisco de Moura Cavalcanti

* Mário Mello

* Barão de Mecejana

* André Valli

* Mário Sette

* Maciel Pinheiro

* José Isidoro Martins Júnior

* Estácio Coimbra

* Barão de Contendas

* Marcos Freire

* Monsenhor Muniz Tavares

* José Rufino Bezerra Cavalcanti



Setor 3



* Artistas do Teatro Pernambucano

* Ascenso Ferreira

* Paulo Pessoa Guerra

* Antônio de Góis Cavalcanti

* Antônio Arruda de Farias

* Herculano Bandeira de Melo

* Miguel Arraes de Alencar

* Carlos de Lima Cavalcanti

* Menino Alfredinho

* Eduardo Henrique Accioly Campos



Setor 4



* Agamenon Sérgio de Godói Magalhães

* Marinha do Brasil

* Aloísio Sérgio Barbosa de Magalhães

* Heinrich Moser

* Barão da Vitória

* Carlos Pena Filho

Os visitantes podem buscar informações adicionais na administração do cemitério para localizar os túmulos e conhecer os espaços dedicados à memória dessas personalidades.

Endereços dos cemitérios públicos municipais