Recife promove ação gratuita de saúde e avaliação física no Parque da Macaxeira em parceria com a Carreta Cuidar

A Prefeitura do Recife, por meio das Secretarias Municipais de Saúde e de Esporte, recebe, entre os dias 3 e 13 de novembro de 2026, o Projeto Cuidar, iniciativa itinerante que será instalada no Parque Urbano da Macaxeira. Em parceria com a AstraZeneca, a ação oferece gratuitamente à população avaliações físicas, orientações individualizadas e atividades coletivas voltadas à promoção da saúde, à prevenção de doenças e ao incentivo a hábitos de vida mais saudáveis.

A iniciativa funcionará de segunda a sábado, com horários no período da manhã e tarde, com exceção do domingo, 8 de novembro. A proposta é ampliar o acesso à prevenção e ao cuidado com a saúde por meio de uma jornada que inclui avaliação física, orientação individual e encaminhamento para continuidade do atendimento na rede municipal de saúde, quando necessário.

“A Carreta Cuidar é uma oportunidade de aproximar ainda mais a população das ações de prevenção e promoção da saúde. A iniciativa fortalece o papel da Atenção Primária, incentivando hábitos de vida mais saudáveis e facilitando a identificação de fatores de risco. Quando necessário, também vamos garantir o direcionamento dos usuários para acompanhamento na rede municipal, reforçando a importância do cuidado contínuo e integral”, destaca Juliana Martins, secretária executiva de Atenção Básica do Recife", explica a secretária executiva de atenção básica do Recife, Juliana Martins.

Para Leandro Fonseca, diretor de Assuntos Corporativos da AstraZeneca no Brasil, a iniciativa demonstra a importância da colaboração entre os setores público e privado para ampliar o acesso à prevenção e fortalecer o cuidado contínuo com a saúde. “O Projeto Cuidar traduz o potencial da colaboração entre iniciativa privada e poder público para ampliar o acesso à prevenção e à promoção da saúde da população que mais precisa. Por meio de parcerias, apoiar o Sistema Único de Saúde e fortalecer a Atenção Primária, contribuindo para uma cultura de cuidado contínuo com a saúde”, reforça Fonseca.

Como participar - Ao chegar à Carreta Cuidar, o cidadão realizará um cadastro com preenchimento de ficha de saúde para identificação de fatores de risco, como hipertensão, diabetes e doenças respiratórias, além de outras condições relevantes para a realização das avaliações. Após a triagem e o preenchimento do Questionário de Prontidão para Atividade Física (PAR-Q), o participante passará por estações que avaliam capacidade aeróbia, força muscular, potência de membros inferiores, flexibilidade e agilidade.

Ao final do percurso, cada participante receberá uma síntese individual dos resultados, acompanhada de orientações para a adoção de hábitos mais saudáveis. Todos os serviços são gratuitos e não exigem agendamento prévio. Caso sejam identificadas alterações que demandem acompanhamento, a iniciativa prevê articulação com a Atenção Primária à Saúde do Recife, possibilitando o encaminhamento do cidadão à Unidade de Saúde da Família (USF) de referência, conforme a necessidade identificada. Os indicadores epidemiológicos consolidados durante a ação também serão compartilhados com a Secretaria Municipal de Saúde, contribuindo para o planejamento de políticas públicas de prevenção.

Atividades coletivas

Além dos atendimentos individuais, o Parque Urbano da Macaxeira receberá uma programação de atividades abertas à população, com aulas de dança, treinamento funcional, mobilidade, equilíbrio e alongamento. As atividades coletivas acontecerão das 6h30 às 7h30 e das 8h às 9h. A programação inclui ainda conversas educativas, das 9h às 9h45, com orientações sobre temas como prevenção de doenças, alimentação saudável, hidratação, diabetes, saúde cardiovascular, tabagismo, sono, estresse e qualidade de vida. As atividades serão conduzidas por profissionais e estudantes de Educação Física capacitados.