Feriadão: Corpo de Bombeiros alerta para riscos de afogamento

Ao chegar à praia ou à piscina, a primeira orientação é buscar informações sobre as condições do local

por JC
Feriadão: Corpo de Bombeiros alerta para riscos de afogamento
Equipes dos Bombeiros e da PM atuaram no resgate - Reprodução TV Globo

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Com o feriadão de Finados, praias e piscinas devem receber um número maior de frequentadores. Para prevenir acidentes e casos de afogamento, o Corpo de Bombeiros alerta para os cuidados necessários durante o banho.

Em entrevista à TV Jornal, a corporação alertou para os riscos de entrar no mar ou na piscina após consumir bebida alcoólica, a importância de respeitar as sinalizações de perigo e a recomendação de não entrar na água acima da altura do umbigo.

Ao chegar à praia ou à piscina, a primeira orientação é buscar informações sobre as condições do local. Os banhistas devem procurar os guarda-vidas para saber quais áreas são seguras para banho, verificar a profundidade e identificar possíveis riscos, como a presença de pedras.

Também é fundamental respeitar as sinalizações instaladas nas praias, especialmente as bandeiras que indicam áreas de perigo e locais com condições inadequadas para o banho.

Bebida alcoólica e banho não combinam

Outro alerta dos Bombeiros é sobre o consumo de bebidas alcoólicas antes de entrar no mar ou na piscina. De acordo com a corporação, o álcool pode provocar uma falsa sensação de segurança, fazendo com que a pessoa se exponha mais a situações de risco.

“Não se deve fazer uso de bebida alcoólica e entrar no mar ou na piscina. O efeito da bebida deixa a pessoa com um sentimento de maior segurança e ela pode ficar mais afoita para entrar em alguma situação de risco”, explicou.

O que fazer ao presenciar um afogamento?

A corporação também orienta a população sobre como agir ao presenciar uma situação de afogamento. A recomendação é acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros, pelo telefone 193, e não tentar entrar na água para realizar o resgate sem preparo técnico.

A tentativa de salvamento por alguém sem treinamento pode agravar a ocorrência e colocar outras vidas em perigo. Segundo os profissionais, uma pessoa que está se afogando geralmente se encontra em desespero e pode acabar puxando quem tenta ajudá-la para baixo.

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Como alternativa, a orientação é lançar objetos flutuantes que possam auxiliar a vítima até a chegada das equipes de resgate. Cordas e pranchas também podem ser utilizadas para ajudar no salvamento, desde que a pessoa permaneça em um local seguro.

Água no umbigo

Para quem pretende aproveitar o feriadão na praia ou na piscina, os Bombeiros reforçam uma recomendação simples: não entrar na água acima da altura do umbigo.

A orientação é que a profundidade da água não ultrapasse essa altura, como forma de reduzir a exposição dos banhistas a situações de risco.

A corporação reforça que a prevenção e o respeito às orientações dos profissionais são fundamentais para evitar acidentes e garantir um feriado mais seguro.

 

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