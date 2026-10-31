Explosão de lancha deixa três pessoas feridas em Ipojuca

Embarcação pegou fogo na praia de Toquinho; vítimas foram socorridas e levadas para o Hospital da Restauração

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Uma embarcação pegou fogo e explodiu durante um abastecimento na praia de Toquinho, em Ipojuca, no Litoral Sul de Pernambuco, deixando três pessoas feridas, na manhã deste sábado (31). As vítimas do acidente, três homens, teriam sido encaminhadas com vida para cuidados hospitalares.

Em nota oficial, o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) informou que foi acionado para combater o incêndio e prestar atendimento às vítimas. A corporação mobilizou duas viaturas para a ocorrência, com um caminhão de combate a incêndio e a viatura do Oficial de Incêndio.

Informações preliminares apontam que a lancha estava sendo abastecida com combustível quando ocorreu a explosão, seguida pelo incêndio. As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas.

O Corpo de Bombeiros permanece no local para apagar as chamas e evitar a propagação do incêndio para outras embarcações. A operação também contou com o apoio de duas viaturas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

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