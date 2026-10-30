REC’n’Play 2026 entra em contagem regressiva com inscrições gratuitas abertas

A 8ª edição reúne Caco Barcelos, Déia Freitas, Gerson Camarotti e Fabrício Carpinejar, e aposta em oficinas, cinema de rua e nova Arena de Negócios

por JC
REC’n’Play 2026 entra em contagem regressiva com inscrições gratuitas abertas
REC'n'Play 2026 acontece de 11 a 14 de novembro no Bairro do Recife. - Viktor Feitosa

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O Bairro do Recife receberá, entre os dias 11 e 14 de novembro, a oitava edição do REC’n’Play, festival gratuito que reúne atividades de tecnologia, empreendedorismo, inovação e economia criativa. Realizado pelo Porto Digital e pelo Sebrae Pernambuco, o evento terá quatro dias de programação, com palestras, oficinas, apresentações musicais e experiências voltadas à participação do público.

Com o tema “O Futuro Nasce Aqui”, a edição de 2026 aposta em atividades práticas e interativas. A proposta é ampliar as oportunidades para que os participantes não apenas acompanhem os debates, mas também experimentem ferramentas, desenvolvam ideias e tenham contato com iniciativas ligadas à transformação digital.

Entre os nomes confirmados na programação estão o jornalista Caco Barcelos, o escritor Fabrício Carpinejar, o comentarista político Gerson Camarotti e a podcaster Déia Freitas, responsável pelo podcast “Não Inviabilize”. Os convidados devem abordar temas relacionados ao comportamento da sociedade, à comunicação, à empatia e às mudanças provocadas pela tecnologia nas relações humanas.

A programação musical também terá espaço no festival. Estão previstas apresentações de Lenine, Ave Sangria, Otto, Devotos e Cordel do Fogo Encantado. O comunicador e especialista em criatividade Murilo Gun também participa desta edição, acompanhado da banda Gunzito, que se apresenta pela primeira vez no Recife.

Oficinas e novas áreas no Bairro do Recife

Uma das apostas da organização para 2026 é ampliar o número de atividades práticas. Oficinas, laboratórios e experiências com participação direta dos visitantes terão maior presença na programação, atendendo à procura por conteúdos que permitam aplicar conhecimentos e testar novas ideias.

O circuito do festival também será ampliado, com a inclusão da Rua da Moeda entre os espaços ocupados. Outra novidade será a instalação de um cinema de rua, que funcionará como mais um ambiente de encontro entre cultura, audiovisual e inovação.

As atividades estarão distribuídas em oito eixos: Tecnologia, Negócios, Cidade e Sustentabilidade, Criatividade e Mídias, Cultura e Sociedade, Entretenimento, Infantil e Serviços.

Encontros entre startups e investidores

O empreendedorismo terá um espaço dedicado no REC’n’Play 2026. A Arena de Negócios será instalada no Núcleo de Empreendedorismo e Residência Digital (NERD), recentemente inaugurado, e reunirá startups, empresas, investidores e instituições.

Entre as iniciativas previstas estão a Startup Expo, as Rodadas de Negócios e o Roadshow de Investimentos, que busca aproximar empresas em desenvolvimento de potenciais investidores. A organização também já divulgou, no site oficial, a relação das startups selecionadas para participar da iniciativa.

Inscrições gratuitas

Em 2025, o REC’n’Play registrou mais de 80 mil inscritos, promoveu mais de mil atividades e reuniu aproximadamente dois mil facilitadores de conteúdo. Para a edição deste ano, a expectativa é manter a dimensão do evento e ampliar as possibilidades de interação com o público.

A participação é gratuita, mas exige inscrição antecipada. Os interessados podem realizar o cadastro pelo site oficial do festival. A agenda de atividades também está disponível na internet e pode ser consultada pelos participantes para organizar a visita: confira a programação.

O REC’n’Play 2026 é apresentado pelo Ministério da Cultura, Banco do Brasil e Visa, com realização do Porto Digital e do Sebrae Pernambuco. O festival conta com incentivo da Lei Rouanet e patrocínio de empresas e instituições públicas e privadas.

Serviço

Evento: REC’n’Play 2026

Data: 11 a 14 de novembro de 2026

Local: Bairro do Recife

Entrada: Gratuita, mediante inscrição prévia

Inscrições: https://register.jalanlive.com/recnplay2026/

Programação: https://superapp.jalanlive.com/recnplay2026/agenda

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JC

Fundado em 1919, o Jornal do Commercio é referência na cobertura jornalística de Pernambuco, do Brasil e do mundo, com relevância e credibilidade.