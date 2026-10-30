Feriado de Finados: seis trechos de praias no RMR estão impróprios para banho

Informativo da CPRH aponta pontos impróprios no Paulista, Olinda e Recife, enquanto comitê reforça alertas contra tubarões e afogamentos

por Maria Clara Trajano
Feriado de Finados: seis trechos de praias no RMR estão impróprios para banho
Praia de Maracaípe - Felipe Ribeiro/Acervo JC Imagem

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Para o feriadão de Finados, entre 30 de outubro e 2 de novembro, frequentadores do litoral da Região Metropolitana do Recife devem atentar para as condições de balneabilidade e segurança no mar. O relatório técnico emitido pela Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH) indica que seis trechos de praias nos municípios do Paulista, Olinda e Recife estão impróprios para banho.

Paralelamente, o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (CEMIT) reforçou as orientações de prevenção nos 33 quilômetros de litoral restrito entre a Praia do Farol, em Olinda, e a Praia do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho.

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Trechos de praias impróprios para banho

A amostragem realizada pela CPRH identificou concentração inadequada de enterococos para recreação de contato primário nos seguintes pontos:

  • Paulista: Praia de Maria Farinha (em frente ao Cabanga Iate Clube) e Praia do Janga (em frente à Rua Cláudio S. Bastos);
  • Olinda: Praia de Bairro Novo (em frente ao Quartel da PE), Praia do Carmo (por trás dos Correios) e Praia dos Milagres (em frente à Praça dos Milagres);
  • Recife: Praia do Pina (em frente à Rua Comendador Morais com a Avenida Engenheiro Antônio de Góes).

As demais praias analisadas no estado — a exemplo dos trechos monitorados em Boa Viagem, Piedade, Candeias, Porto de Galinhas e Carneiros — foram classificadas como próprias para o banho.

Tábua de marés e horários de maior risco

O monitoramento do CEMIT indica que as marés baixas ocorrerão no início da tarde entre a sexta-feira e o sábado, deslocando-se para o final da tarde no domingo e na segunda-feira. A recomendação dos técnicos é evitar o banho de mar ao entardecer e ao amanhecer, períodos em que espécies de tubarão apresentam maior atividade alimentar em águas rasas.

Horários previstos de maré baixa no Porto do Recife:

  • 30/10 (Sexta-feira): 12h51 (0,61 m);
  • 31/10 (Sábado): 13h53 (0,77 m);
  • 01/11 (Domingo): 15h19 (0,86 m);
  • 02/11 (Segunda-feira): 16h55 (0,83 m).

A secretária executiva do CEMIT, Danise Alves, ressalta que a maré baixa não elimina os riscos da correnteza.

“A maré baixa, isoladamente, não garante condições seguras para o banho, pois correntes, profundidade, turbidez e características de cada trecho também influenciam os riscos”, explicou.

Orientação de segurança e prevenção

Para reduzir riscos de incidentes e afogamentos, o comitê orienta que os banhistas priorizem áreas com proteção recifal contínua durante a maré baixa e obedeçam à sinalização do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE).

Diretrizes de segurança recomendadas:

  • Respeitar sinalizações de perigo e orientações dos guarda-vidas;
  • Evitar banho em áreas de mar aberto e trechos sem proteção de arrecifes;
  • Não entrar no mar durante a maré alta ou após chuvas intensas, quando a água fica mais turva;
  • Manter distância da foz de rios, canais e estuários;
  • Evitar a água com cortes, sangramentos, adereços brilhantes ou sob efeito de álcool.
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