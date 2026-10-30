Com feriado prolongado, mais de 175 mil veículos devem trafegar rumo ao Litoral Sul de Pernambuco

Com o feriado de Finados em 2026 caindo em uma segunda-feira (2), a expectativa de tráfego para o feriadão aponta uma intensa movimentação nas estradas que levam às praias do Litoral Sul pernambucano. Entre a sexta-feira (30) e a terça-feira (3), são estimados que cerca de 176 mil veículos passem por suas praças de pedágio, pelas concessionárias Rota do Atlântico (CRA) e Rota dos Coqueiros (CRC). O volume total representa um crescimento consolidado de 19,4% na comparação com o mesmo período do ano passado.

A Rota do Atlântico absorverá a maior parte do fluxo, com previsão de cerca de 122 mil veículos, um aumento de 18,8% em relação a 2025. O maior volume diário na rodovia está previsto para a sexta-feira (30), com aproximadamente 29 mil veículos circulando pela via.

Para quem vai pegar a estrada, os horários de maior concentração de tráfego exigem atenção. Na Rota do Atlântico, os picos se concentram na sexta-feira (30) às 6h. No sábado (31), o movimento mais intenso ocorre das 6h às 7h. No domingo (1º), o fluxo fica acentuado no período das 9h às 18h, alcançando o pico às 16h. Na segunda-feira (2) de retorno, o tráfego é mais pesado das 9h às 17h, com pico às 11h. Por fim, na terça-feira (3), o horário de maior movimento volta a ser às 6h.

Na Rota dos Coqueiros, a previsão é de que cerca de 54 mil veículos utilizem a via, o que equivale a um aumento de 20,8% em comparação ao ano anterior. O maior movimento na rodovia deve se concentrar na segunda-feira (2), com cerca de 14 mil veículos.

Nesse trecho, os horários de pico indicam maior atenção na sexta-feira (30) às 17h. No sábado (31), o tráfego se intensifica das 15h às 18h, atingindo o pico às 16h. No domingo (1º), o movimento é elevado das 14h às 17h, marcando a maior concentração às 16h. No retorno de segunda-feira (2), o fluxo pesado ocorre das 10h às 17h, com pico às 15h. Na terça-feira (3), os horários de maior concentração ficam entre 16h e 18h.

Orientações de viagem e suporte

Nas praças de pedágio, a recomendação é priorizar as pistas automáticas e utilizar TAGs para pagamento, o que agiliza a passagem e reduz filas. Para quem optar por outras formas de pagamento, a orientação é conferir previamente a tarifa e deixar o dinheiro ou cartão preparado antes de chegar à cabine.

Antes de pegar a estrada, é indispensável realizar uma vistoria preventiva no veículo, checando itens como pneus, freios, iluminação, níveis de óleo e água, além de garantir o uso do cinto de segurança por todos os ocupantes e o respeito aos limites de velocidade. Em situações de emergência, pane mecânica ou necessidade de atendimento médico, os usuários contam com assistência gratuita 24 horas nas rodovias, que pode ser acionada pelos telefones 0800 031 0009 (Rota do Atlântico) e 0800 281 0281 (Rota dos Coqueiros).