PRF reforça fiscalização nas rodovias de Pernambuco durante feriadão de Finados

Operação começa à meia-noite desta sexta (30) e segue até segunda (2); ultrapassagens indevidas estão entre as infrações que serão fiscalizadas

por JC
PRF reforça fiscalização nas rodovias de Pernambuco durante feriadão de Finados
PRF intensifica fiscalização nas rodovias federais de Pernambuco durante a Operação Finados 2026. - PRF/ Divulgação

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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia à meia-noite desta sexta-feira (30) a Operação Finados 2026 em Pernambuco. Até segunda-feira (2), a corporação intensificará a fiscalização nas rodovias federais para coibir infrações e reduzir a violência no trânsito durante o feriadão. As ações também incluem atividades educativas e reforço no combate ao crime.

A expectativa é de aumento no fluxo de veículos na BR-101, principal acesso ao Litoral de Pernambuco, e nas BRs 232, 407 e 428, que ligam a capital ao interior do estado. 

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Operação terá reforço no combate ao crime

Durante o feriadão, a PRF também intensificará as ações de combate ao crime nas rodovias federais. O Núcleo de Operações Aéreas da corporação, que atua em conjunto com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) Metropolitano Recife, ficará de prontidão para realizar resgates aeromédicos e acompanhar a operação.

A PRF recomenda que os motoristas revisem os veículos antes de viajar, mantenham distância segura dos demais veículos, verifiquem a validade da documentação e não dirijam após consumir bebidas alcoólicas.

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