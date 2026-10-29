PRF reforça fiscalização nas rodovias de Pernambuco durante feriadão de Finados

Operação começa à meia-noite desta sexta (30) e segue até segunda (2); ultrapassagens indevidas estão entre as infrações que serão fiscalizadas

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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia à meia-noite desta sexta-feira (30) a Operação Finados 2026 em Pernambuco. Até segunda-feira (2), a corporação intensificará a fiscalização nas rodovias federais para coibir infrações e reduzir a violência no trânsito durante o feriadão. As ações também incluem atividades educativas e reforço no combate ao crime.

A expectativa é de aumento no fluxo de veículos na BR-101, principal acesso ao Litoral de Pernambuco, e nas BRs 232, 407 e 428, que ligam a capital ao interior do estado.

Operação terá reforço no combate ao crime

Durante o feriadão, a PRF também intensificará as ações de combate ao crime nas rodovias federais. O Núcleo de Operações Aéreas da corporação, que atua em conjunto com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) Metropolitano Recife, ficará de prontidão para realizar resgates aeromédicos e acompanhar a operação.

A PRF recomenda que os motoristas revisem os veículos antes de viajar, mantenham distância segura dos demais veículos, verifiquem a validade da documentação e não dirijam após consumir bebidas alcoólicas.

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