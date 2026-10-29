Novembro Negro 2026 começa em Olinda com oficinas e palestra antirracista em escola

Programação na EREM Tabajara reúne palestras, oficinas estéticas e apresentações culturais para reforçar a educação antirracista entre jovens

por JC
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Novembro Negro 2026

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A programação oficial do Novembro Negro 2026 em Pernambuco terá início na próxima quarta-feira (4), na Escola de Referência em Ensino Médio (EREM) Tabajara, localizada no bairro de mesmo nome, em Olinda.

Das 8h às 12h, a unidade de ensino sediará o projeto Letramento Racial Escolar, que reúne palestras, oficinas práticas e apresentações culturais voltadas à comunidade escolar.

A iniciativa atende às diretrizes da Lei Federal nº 10.639/2003 e do Estatuto da Igualdade Racial (Lei nº 12.288/2010), com o objetivo de promover o combate ao racismo e valorizar a cultura afro-brasileira no ambiente educacional.

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Atividades culturais e oficinas de identidade

A abertura do evento contará com a palestra "Letramento Racial: Reconhecer, Respeitar e Transformar", ministrada por Ofà Soares, da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência de Pernambuco (SJDH). A agenda cultural inclui apresentações do Afoxé Alafin Oyó e do Grupo de Capoeira São Bento Pequeno.

Durante a manhã, os estudantes também participarão de três oficinas simultâneas:

  • Tranças Afro: atendimento e debate sobre identidade e estética crespa, conduzido pelo Studio Nanda.
  • Oficina de turbantes: prática de amarrações e contexto histórico do acessório, ministrada por Maria Eduarda.
  • Jogos Afro-Brasileiros: atividades pedagógicas dirigidas por professores da EREM Tabajara.

Políticas públicas e serviço de apoio

A ação é realizada pela Gestão de Promoção da Igualdade Racial da SJDH em parceria com a direção da escola e o Governo do Estado.

"O projeto integra formação, cultura e identidade, aproximando as políticas públicas de igualdade racial da comunidade escolar e reafirmando o compromisso do Estado com a implementação dessas diretrizes nos territórios", afirma o Gestor de Promoção da Igualdade Racial da SJDH, Edson Melo.

Como parte das ações permanentes de proteção, a população dispõe de atendimento para casos de discriminação. Vítimas de racismo ou injúria racial podem buscar orientação e registro de ocorrências na Ouvidoria do Núcleo Antirracista pelo telefone (81) 3182-7613, disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

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