Neoenergia Pernambuco prepara rede elétrica do Litoral para o aumento da demanda durante o verão

Plano da distribuidora reúne investimento em inspeções, obras e reforço de equipamentos para ampliar a qualidade e a continuidade da rede

por JC
Neoenergia Pernambuco prepara rede elétrica do Litoral para o aumento da demanda durante o verão
Neoenergia Pernambuco prepara rede elétrica do Litoral para o aumento da demanda durante o verão - Neoenergia Pernambuco / divulgação

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A Neoenergia Pernambuco intensificou a preparação da rede elétrica do litoral para o verão e as festas de fim de ano, período marcado pelo aumento da movimentação nas praias e maior exigência sobre o sistema elétrico. O planejamento reúne ações preventivas, obras estruturadoras, automação da rede, reforço de equipamentos e uma estrutura especial de materiais para ampliar a confiabilidade do fornecimento e a capacidade de atuação diante de eventuais ocorrências.

Uma das principais frentes do trabalho desenvolvido é a prevenção. A Neoenergia concluiu aproximadamente 500 inspeções previstas em pontos prioritários da região. Após isso, com o diagnóstico em mãos, o trabalho continuou com a correção dos pontos identificados, podas, intervenções estruturais, inspeções termográficas nos principais condomínios das praias e verificações de equipamentos como religadores e reguladores de tensão.

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Outro eixo é o reforço da infraestrutura. O plano contempla intervenções como novos alimentadores, recondutoramento da rede, instalação de redes inteligentes e adequações em diferentes pontos do sistema. Entre as principais entregas previstas estão intervenções em circuitos de Porto de Galinhas, Enseada dos Corais, Nossa Senhora do Ó, Tamandaré e Rio Formoso.

O planejamento para o verão também inclui 52 religadores, equipamentos que fazem parte da automação e proteção da rede. Além da inspeção desses dispositivos, estão previstas a expansão com novos equipamentos e adequações nos existentes.

Essas ações se somam aos mais de R$ 62 milhões anunciados pela distribuidora para modernização e ampliação da infraestrutura elétrica do litoral pernambucano, incluindo melhorias em subestações estratégicas para regiões como Porto de Galinhas, Tamandaré, Rio Formoso e Nossa Senhora do Ó.

Além das obras e manutenções, a Neoenergia montou uma estrutura específica de materiais para dar suporte à operação durante a alta temporada. São mais de 200 transformadores disponíveis, distribuídos entre pontos como Porto de Galinhas, Tamandaré, Nossa Senhora do Ó e depósitos de apoio. Há ainda kits emergenciais móveis com transformadores, postes e materiais para utilização pelas equipes em campo. A estratégia é manter recursos próximos às áreas atendidas durante o período de maior movimentação no litoral.

“Estamos fazendo uma preparação que começa muito antes da chegada do verão. Inspecionamos a rede, antecipamos correções, realizamos obras e posicionamos equipamentos e materiais em pontos estratégicos. É um trabalho integrado para deixar o sistema mais preparado para um período em que o litoral recebe um número muito maior de pessoas”, afirma Ardillis Romero, gerente operacional da Neoenergia Pernambuco.

HOTÉIS E CONDOMÍNIOS

A preparação inclui também um trabalho direto com hotéis e condomínios da região. O cronograma prevê visitas aos principais empreendimentos e orientações aos eletricistas responsáveis pelas instalações internas. Também está prevista a criação de um canal de contato com lideranças locais e condomínios.

A iniciativa busca envolver os grandes consumidores na preparação para a alta temporada, com atenção às instalações internas e à segurança com energia elétrica. O plano da companhia ainda contempla ações de orientação para estabelecimentos comerciais, bares e eventos, regularização de clientes e combate a ligações clandestinas e improvisações na rede.

Com as diferentes frentes, a Neoenergia Pernambuco estrutura a operação de verão combinando prevenção, modernização da rede, disponibilidade de equipamentos e aproximação com clientes de áreas de grande movimentação. O objetivo é preparar o sistema elétrico para o aumento da demanda e reforçar a capacidade de atendimento durante o verão e o Réveillon.

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