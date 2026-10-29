Finados no Recife tem mudanças no funcionamento de serviços, bancos e shoppings; confira o abre e fecha

Feriadão começa na sexta-feira (30), com ponto facultativo pelo Dia do Servidor Público, e segue até segunda-feira (2), feriado nacional de Finados

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O feriadão entre sexta-feira (30) e segunda-feira (2) terá mudanças no funcionamento de serviços públicos e privados no Recife e na Região Metropolitana. A programação inclui alterações no atendimento de repartições municipais, bancos e Correios, além de horários específicos para shoppings, mercados públicos, parques e equipamentos culturais.

A sexta-feira será ponto facultativo pelo Dia do Servidor Público, celebrado em 28 de outubro e transferido para essa data pelo Governo de Pernambuco e pela Prefeitura do Recife. Na segunda-feira, o feriado nacional de Finados também modifica o expediente de diversos estabelecimentos.

Prefeitura e serviços municipais

A sede da Prefeitura do Recife não terá expediente na sexta-feira nem na segunda-feira. O atendimento presencial da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU), do Procon Recife, das Agências de Emprego, das Escolas Profissionalizantes, das Salas do Empreendedorismo e da Procuradoria da Fazenda também ficará suspenso nesses dias.

Mesmo sem atendimento presencial, a CTTU manterá a fiscalização e o monitoramento do trânsito, além do teleatendimento pelo número 0800.081.1078. A Ouvidoria Geral do Recife suspenderá os atendimentos presencial e telefônico, mas continuará recebendo mensagens por e-mail. O Procon também manterá o recebimento de demandas por esse canal.

A coleta domiciliar de lixo e os demais serviços de limpeza urbana funcionarão normalmente durante o feriadão. As Ecoestações abrirão na sexta-feira, mas permanecerão fechadas no domingo (1º) e na segunda-feira.

Saúde terá atendimento de urgência durante todo o feriadão

As unidades municipais de urgência, emergência e internação funcionarão 24 horas. Entre os equipamentos com atendimento estão as policlínicas Agamenon Magalhães, em Afogados, e Amaury Coutinho, na Campina do Barreto; as policlínicas e maternidades Professor Barros Lima, em Casa Amarela, e Professor Arnaldo Marques, no Ibura; a Maternidade Professor Bandeira Filho, em Afogados; o Hospital Pediátrico Helena Moura, na Tamarineira; o Hospital Maria Lucinda, em Parnamirim; a Fundação Altino Ventura, na Boa Vista; e o Hospital da Mulher, no Curado.

O Hospital da Mulher funcionará normalmente na sexta-feira e manterá atendimento 24 horas entre sábado (31) e segunda-feira, com assistência a partos de risco habitual e alto risco e a emergências ginecológicas e obstétricas. O Centro de Atenção à Pessoa Vítima de Violência Sony Santos também ficará aberto durante todo o dia.

O Hospital Veterinário do Recife manterá atendimento 24 horas para urgências e emergências, mas os serviços ambulatoriais só serão retomados na terça-feira (3). Para situações emergenciais envolvendo animais que representem risco à saúde pública, o Centro de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses terá plantão das 8h às 17h, pelo telefone ou WhatsApp (81) 3355-7712.

Vacinação e exames

Os postos de vacinação dos shoppings Boa Vista, RioMar Recife e Shopping Recife oferecerão doses de multivacinação e contra a influenza durante os quatro dias. Na sexta-feira e no sábado, o atendimento será das 9h às 19h nos três locais. No domingo e na segunda-feira, o posto do Boa Vista funcionará das 11h às 19h, enquanto os do RioMar e do Shopping Recife atenderão das 12h às 19h.

No sábado, o mamógrafo móvel oferecerá 80 vagas gratuitas para exames na Igreja Batista Missionária, em Jardim São Paulo. Os atendimentos serão realizados das 8h às 12h e das 13h às 17h, sem necessidade de agendamento. O serviço é destinado a mulheres cis e homens trans de 50 a 74 anos. É necessário apresentar documento com foto e comprovante de residência no Recife.

Assistência social e proteção às mulheres

Os Restaurantes Populares Josué de Castro e Naíde Teodósio, o Centro Popinho, o Abrigo Noturno Irmã Dulce, as Casas de Acolhimento e o Serviço Especializado em Abordagem Social de Rua manterão as atividades durante o feriadão.

Já os Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), os Centros de Referência Especializados da Assistência Social (CREAS), a Central do Cadastro Único e os Centros de Referência Especializados para a População em Situação de Rua não funcionarão.

Para mulheres em situação de violência, o Centro de Referência Clarice Lispector, em Santo Amaro, terá atendimento 24 horas. As unidades regionalizadas do serviço, em Areias e Casa Amarela, funcionarão diariamente das 7h às 19h. Os demais equipamentos da Secretaria da Mulher ficarão fechados até terça-feira.

Também estarão fechados o Centro de Referência em Direitos Humanos Margarida Alves, o Centro de Referência em Cidadania LGBTI+ e os Núcleos de Mediação de Conflitos dos Compaz.

Bancos e Correios

As agências bancárias não abrirão na segunda-feira. Durante o feriado, o Pix continuará funcionando, mas não haverá compensação bancária nem transferências por TED.

Boletos de cobrança e contas de consumo com vencimento no dia de Finados poderão ser pagos no próximo dia útil sem acréscimo. Já tributos e impostos com vencimento em dias sem compensação bancária deverão ser antecipados. A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) recomenda o uso dos aplicativos e sites das instituições para pagamentos e transferências.

Os Correios terão expediente normal na sexta-feira. As unidades que abrem aos sábados seguirão o horário habitual, mas não haverá atendimento nas agências na segunda-feira. O serviço presencial será retomado na terça-feira. Durante o feriado, a central de atendimento continuará disponível por canais automatizados e pelos telefones 0800-725-7282, 0800-725-0100 e 3003-0100.

Horários dos shoppings na segunda-feira (2) e mercados

Os centros de compras terão horários especiais no feriado de Finados. Confira os expedientes informados para a segunda-feira.

Recife

Shopping Recife e RioMar Recife: das 12h às 21h.

Shopping Boa Vista: das 11h às 19h.

Shopping Tacaruna e Plaza Shopping: das 12h às 21h.

Shopping de Afogados: das 9h às 18h.

Shopping ETC: das 12h às 18h.

Região Metropolitana

Shopping Patteo Olinda, Paulista North Way Shopping e Camará Shopping, em Camaragibe: das 12h às 21h.

Shopping Guararapes, em Jaboatão dos Guararapes, e Shopping Costa Dourada, no Cabo de Santo Agostinho: das 9h às 22h.

Shopping Igarassu: das 12h às 20h.

Recife Outlet, em Moreno: das 9h às 21h.

Os mercados públicos e as feiras livres do Recife abrirão das 6h às 18h na sexta-feira (30) e no sábado. No domingo, o expediente será das 6h às 13h.

Parques e espaços de lazer

Diversos parques urbanos do Recife funcionarão normalmente durante o feriadão. Arraial Novo do Bom Jesus, Caiara, Arnaldo Assunção, Governador Eduardo Campos, Macaxeira, Tamarineira, Jardim do Poço, Apipucos, Dona Lindu e Santana abrirão das 5h às 22h. O Parque da Jaqueira funcionará das 4h às 22h, e o Parque 13 de Maio, das 5h às 20h. Aos domingos, o Sítio Trindade abrirá das 5h às 19h.

O Parque das Graças, o Jardim Baobá, o ComVida, os parques lineares da Aurora, do Pina e Roque Santeiro, além dos parques alagáveis do Barro e de Tejipió, funcionarão 24 horas.

O Jardim Botânico do Recife receberá visitantes na sexta-feira, no sábado e no domingo, mas fechará na segunda-feira. O Parque de Esculturas Francisco Brennand não abrirá na sexta-feira nem na segunda-feira, funcionando normalmente no sábado e no domingo.

O Parque 60+ estará aberto de sexta-feira a segunda-feira, das 5h30 às 20h, mas o casarão do centro de convivência ficará fechado. As Academias Recife funcionarão normalmente na sexta-feira e das 8h às 12h no sábado. No domingo e na segunda-feira, as unidades não abrirão.

A Ciclofaixa de Turismo e Lazer estará disponível no domingo e na segunda-feira, das 7h às 16h. Já o Corredor Recife de Esporte e Lazer funcionará no sábado, das 4h às 7h30.

Programação cultural

O Paço do Frevo abrirá das 10h às 18h na sexta-feira (30) e das 11h às 19h no sábado (31). Os ingressos custam R$ 10 e R$ 5.

No domingo (1º), o Arrastão do Frevo terá concentração às 15h30, na Praça do Arsenal. O cortejo reunirá mais de 30 blocos líricos, com participação do Coral Edgard Moraes, da Grande Orquestra de Pau e Corda e de artistas convidados.

A Casa do Carnaval, no Pátio de São Pedro, sediará entre sexta-feira (30) e segunda-feira (2) o 18º Seminário do Ciclo Junino, que discutirá as regras dos concursos de quadrilhas juninas adultas e infantojuvenis. A entrada será gratuita.

Os demais museus e teatros municipais fecharão na sexta-feira e na segunda-feira, mas funcionarão normalmente no sábado e no domingo. O Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães (Mamam) será uma exceção, permanecendo fechado durante os quatro dias por estar sem exposições em cartaz.

Os passeios do Olha! Recife ocorrerão no sábado e no domingo. Os detalhes da programação estão disponíveis em olharecife.com.br.

Missas de Finados nos cemitérios

Na segunda-feira (2), haverá celebrações religiosas em quatro cemitérios do Recife. No Cemitério de Santo Amaro, as missas serão às 7h, com o padre João Crisóstomo; às 10h, com dom Paulo Jackson; às 12h, com dom Josivaldo Bezerra; e às 16h, com o padre José Marques.

No Cemitério Parque das Flores, no Curado, as celebrações estão previstas para as 7h, com o padre Irismar Farias; 9h, com o padre Gilson; 11h, com dom Josivaldo Bezerra; 14h, com monsenhor Luciano Brito; e 16h, com dom Fernando Saburido.

No Cemitério de Casa Amarela, haverá missas às 9h, às 11h e às 15h, organizadas pela Paróquia Santa Isabel Rainha de Portugal. No Cemitério da Várzea, a celebração será às 9h, organizada pela Paróquia Nossa Senhora do Rosário.

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