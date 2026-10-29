Finados no Recife tem mudanças no funcionamento de serviços, bancos e shoppings; confira o abre e fecha

Feriadão começa na sexta-feira (30), com ponto facultativo pelo Dia do Servidor Público, e segue até segunda-feira (2), feriado nacional de Finados

por JC
Finados no Recife tem mudanças no funcionamento de serviços, bancos e shoppings; confira o abre e fecha
Feriadão de Finados altera horários de comércio, serviços públicos, bancos, shoppings e equipamentos de lazer - JAILTON JR./JC IMAGEM

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O feriadão entre sexta-feira (30) e segunda-feira (2) terá mudanças no funcionamento de serviços públicos e privados no Recife e na Região Metropolitana. A programação inclui alterações no atendimento de repartições municipais, bancos e Correios, além de horários específicos para shoppings, mercados públicos, parques e equipamentos culturais.

A sexta-feira será ponto facultativo pelo Dia do Servidor Público, celebrado em 28 de outubro e transferido para essa data pelo Governo de Pernambuco e pela Prefeitura do Recife. Na segunda-feira, o feriado nacional de Finados também modifica o expediente de diversos estabelecimentos. 

Leia Também

Prefeitura e serviços municipais

A sede da Prefeitura do Recife não terá expediente na sexta-feira nem na segunda-feira. O atendimento presencial da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU), do Procon Recife, das Agências de Emprego, das Escolas Profissionalizantes, das Salas do Empreendedorismo e da Procuradoria da Fazenda também ficará suspenso nesses dias.

Mesmo sem atendimento presencial, a CTTU manterá a fiscalização e o monitoramento do trânsito, além do teleatendimento pelo número 0800.081.1078. A Ouvidoria Geral do Recife suspenderá os atendimentos presencial e telefônico, mas continuará recebendo mensagens por e-mail. O Procon também manterá o recebimento de demandas por esse canal.

A coleta domiciliar de lixo e os demais serviços de limpeza urbana funcionarão normalmente durante o feriadão. As Ecoestações abrirão na sexta-feira, mas permanecerão fechadas no domingo (1º) e na segunda-feira.

Saúde terá atendimento de urgência durante todo o feriadão

As unidades municipais de urgência, emergência e internação funcionarão 24 horas. Entre os equipamentos com atendimento estão as policlínicas Agamenon Magalhães, em Afogados, e Amaury Coutinho, na Campina do Barreto; as policlínicas e maternidades Professor Barros Lima, em Casa Amarela, e Professor Arnaldo Marques, no Ibura; a Maternidade Professor Bandeira Filho, em Afogados; o Hospital Pediátrico Helena Moura, na Tamarineira; o Hospital Maria Lucinda, em Parnamirim; a Fundação Altino Ventura, na Boa Vista; e o Hospital da Mulher, no Curado.

O Hospital da Mulher funcionará normalmente na sexta-feira e manterá atendimento 24 horas entre sábado (31) e segunda-feira, com assistência a partos de risco habitual e alto risco e a emergências ginecológicas e obstétricas. O Centro de Atenção à Pessoa Vítima de Violência Sony Santos também ficará aberto durante todo o dia.

O Hospital Veterinário do Recife manterá atendimento 24 horas para urgências e emergências, mas os serviços ambulatoriais só serão retomados na terça-feira (3). Para situações emergenciais envolvendo animais que representem risco à saúde pública, o Centro de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses terá plantão das 8h às 17h, pelo telefone ou WhatsApp (81) 3355-7712.

Vacinação e exames

Os postos de vacinação dos shoppings Boa Vista, RioMar Recife e Shopping Recife oferecerão doses de multivacinação e contra a influenza durante os quatro dias. Na sexta-feira e no sábado, o atendimento será das 9h às 19h nos três locais. No domingo e na segunda-feira, o posto do Boa Vista funcionará das 11h às 19h, enquanto os do RioMar e do Shopping Recife atenderão das 12h às 19h.

No sábado, o mamógrafo móvel oferecerá 80 vagas gratuitas para exames na Igreja Batista Missionária, em Jardim São Paulo. Os atendimentos serão realizados das 8h às 12h e das 13h às 17h, sem necessidade de agendamento. O serviço é destinado a mulheres cis e homens trans de 50 a 74 anos. É necessário apresentar documento com foto e comprovante de residência no Recife.

Assistência social e proteção às mulheres

Os Restaurantes Populares Josué de Castro e Naíde Teodósio, o Centro Popinho, o Abrigo Noturno Irmã Dulce, as Casas de Acolhimento e o Serviço Especializado em Abordagem Social de Rua manterão as atividades durante o feriadão.

Já os Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), os Centros de Referência Especializados da Assistência Social (CREAS), a Central do Cadastro Único e os Centros de Referência Especializados para a População em Situação de Rua não funcionarão.

Para mulheres em situação de violência, o Centro de Referência Clarice Lispector, em Santo Amaro, terá atendimento 24 horas. As unidades regionalizadas do serviço, em Areias e Casa Amarela, funcionarão diariamente das 7h às 19h. Os demais equipamentos da Secretaria da Mulher ficarão fechados até terça-feira.

Também estarão fechados o Centro de Referência em Direitos Humanos Margarida Alves, o Centro de Referência em Cidadania LGBTI+ e os Núcleos de Mediação de Conflitos dos Compaz.

Bancos e Correios

As agências bancárias não abrirão na segunda-feira. Durante o feriado, o Pix continuará funcionando, mas não haverá compensação bancária nem transferências por TED.

Boletos de cobrança e contas de consumo com vencimento no dia de Finados poderão ser pagos no próximo dia útil sem acréscimo. Já tributos e impostos com vencimento em dias sem compensação bancária deverão ser antecipados. A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) recomenda o uso dos aplicativos e sites das instituições para pagamentos e transferências.

Os Correios terão expediente normal na sexta-feira. As unidades que abrem aos sábados seguirão o horário habitual, mas não haverá atendimento nas agências na segunda-feira. O serviço presencial será retomado na terça-feira. Durante o feriado, a central de atendimento continuará disponível por canais automatizados e pelos telefones 0800-725-7282, 0800-725-0100 e 3003-0100.

Horários dos shoppings na segunda-feira (2) e mercados

Os centros de compras terão horários especiais no feriado de Finados. Confira os expedientes informados para a segunda-feira.

Recife

  • Shopping Recife e RioMar Recife: das 12h às 21h.
  • Shopping Boa Vista: das 11h às 19h.
  • Shopping Tacaruna e Plaza Shopping: das 12h às 21h.
  • Shopping de Afogados: das 9h às 18h.
  • Shopping ETC: das 12h às 18h.

Região Metropolitana

  • Shopping Patteo Olinda, Paulista North Way Shopping e Camará Shopping, em Camaragibe: das 12h às 21h.
  • Shopping Guararapes, em Jaboatão dos Guararapes, e Shopping Costa Dourada, no Cabo de Santo Agostinho: das 9h às 22h.
  • Shopping Igarassu: das 12h às 20h.
  • Recife Outlet, em Moreno: das 9h às 21h.

Os mercados públicos e as feiras livres do Recife abrirão das 6h às 18h na sexta-feira (30) e no sábado. No domingo, o expediente será das 6h às 13h.

Parques e espaços de lazer

Diversos parques urbanos do Recife funcionarão normalmente durante o feriadão. Arraial Novo do Bom Jesus, Caiara, Arnaldo Assunção, Governador Eduardo Campos, Macaxeira, Tamarineira, Jardim do Poço, Apipucos, Dona Lindu e Santana abrirão das 5h às 22h. O Parque da Jaqueira funcionará das 4h às 22h, e o Parque 13 de Maio, das 5h às 20h. Aos domingos, o Sítio Trindade abrirá das 5h às 19h.

O Parque das Graças, o Jardim Baobá, o ComVida, os parques lineares da Aurora, do Pina e Roque Santeiro, além dos parques alagáveis do Barro e de Tejipió, funcionarão 24 horas.

O Jardim Botânico do Recife receberá visitantes na sexta-feira, no sábado e no domingo, mas fechará na segunda-feira. O Parque de Esculturas Francisco Brennand não abrirá na sexta-feira nem na segunda-feira, funcionando normalmente no sábado e no domingo.

O Parque 60+ estará aberto de sexta-feira a segunda-feira, das 5h30 às 20h, mas o casarão do centro de convivência ficará fechado. As Academias Recife funcionarão normalmente na sexta-feira e das 8h às 12h no sábado. No domingo e na segunda-feira, as unidades não abrirão.

A Ciclofaixa de Turismo e Lazer estará disponível no domingo e na segunda-feira, das 7h às 16h. Já o Corredor Recife de Esporte e Lazer funcionará no sábado, das 4h às 7h30.

Programação cultural

O Paço do Frevo abrirá das 10h às 18h na sexta-feira (30) e das 11h às 19h no sábado (31). Os ingressos custam R$ 10 e R$ 5.

No domingo (1º), o Arrastão do Frevo terá concentração às 15h30, na Praça do Arsenal. O cortejo reunirá mais de 30 blocos líricos, com participação do Coral Edgard Moraes, da Grande Orquestra de Pau e Corda e de artistas convidados.

A Casa do Carnaval, no Pátio de São Pedro, sediará entre sexta-feira (30) e segunda-feira (2) o 18º Seminário do Ciclo Junino, que discutirá as regras dos concursos de quadrilhas juninas adultas e infantojuvenis. A entrada será gratuita.

Os demais museus e teatros municipais fecharão na sexta-feira e na segunda-feira, mas funcionarão normalmente no sábado e no domingo. O Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães (Mamam) será uma exceção, permanecendo fechado durante os quatro dias por estar sem exposições em cartaz.

Os passeios do Olha! Recife ocorrerão no sábado e no domingo. Os detalhes da programação estão disponíveis em olharecife.com.br.

Missas de Finados nos cemitérios

Na segunda-feira (2), haverá celebrações religiosas em quatro cemitérios do Recife. No Cemitério de Santo Amaro, as missas serão às 7h, com o padre João Crisóstomo; às 10h, com dom Paulo Jackson; às 12h, com dom Josivaldo Bezerra; e às 16h, com o padre José Marques.

No Cemitério Parque das Flores, no Curado, as celebrações estão previstas para as 7h, com o padre Irismar Farias; 9h, com o padre Gilson; 11h, com dom Josivaldo Bezerra; 14h, com monsenhor Luciano Brito; e 16h, com dom Fernando Saburido.

No Cemitério de Casa Amarela, haverá missas às 9h, às 11h e às 15h, organizadas pela Paróquia Santa Isabel Rainha de Portugal. No Cemitério da Várzea, a celebração será às 9h, organizada pela Paróquia Nossa Senhora do Rosário.

Siga o Jornal do Commercio no Instagram e fique por dentro de tudo

Vamos conversar no ZAP? Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Entre no canal do WhatsApp
Imagem de JC

JC

Fundado em 1919, o Jornal do Commercio é referência na cobertura jornalística de Pernambuco, do Brasil e do mundo, com relevância e credibilidade.

Leia também