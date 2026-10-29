Dia de Finados: cemitérios no Grande Recife divulgam horários de missas e cultos

Unidades em Paulista e Jaboatão terão celebrações ecumênicas, distribuição de mapas e instalações para homenagens na segunda-feira (2)

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Os cemitérios Morada da Paz, localizados em Paulista e Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, divulgaram a programação de funcionamento e celebrações para a próxima segunda-feira, 2 de novembro, data em que se celebra o Dia de Finados.

As unidades contarão com missas católicas, culto evangélico, palestra espírita e estruturas de orientação aos visitantes.

Para organizar o fluxo de pessoas ao longo do dia, as unidades disponibilizarão mapas e orientação de tráfego interno. Durante a visitação, os frequentadores também poderão registrar mensagens em pergaminhos que formarão uma instalação visual coletiva nos espaços.

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Cronograma de celebrações religiosas

As atividades religiosas iniciam logo pela manhã e acontecem em horários específicos nas duas unidades:

Unidade Paulista:

8h: Palestra espírita

10h: Missa católica

14h: Culto evangélico

16h: Missa católica

Unidade Jaboatão:

10h: Cerimônia religiosa

Ações de acolhimento e homenagens

A programação deste ano inclui a distribuição gratuita de um jogo de cartas temático voltado ao estímulo de diálogos sobre memórias e histórias familiares. O material também pode ser baixado em formato digital no site oficial da instituição.

A ação integra as iniciativas da campanha anual do grupo. "Se antes trabalhamos a ideia de que a memória ressoa, agora avançamos para a compreensão de que a existência permanece. Não se trata apenas de lembrar, mas de reconhecer tudo aquilo que continua presente", destaca a gerente de Marketing do Morada da Paz, Eliza Fonseca.

Mais informações sobre a logística e orientações para o acesso aos cemitérios podem ser consultadas no endereço eletrônico da instituição.