Bruna Louise faz três apresentações de stand-up no Teatro RioMar em novembro

Comediante apresenta o espetáculo "Uma Deusa, Uma Loba, Uma Feiticeira" nos dias 12 e 13 de novembro, com sessão extra na sexta-feira, no Recife

Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa

A comediante Bruna Louise apresenta o espetáculo “Uma Deusa, Uma Loba, Uma Feiticeira” no Teatro RioMar, no Recife, nos dias 12 e 13 de novembro. Ao todo, serão três sessões, incluindo uma apresentação extra na sexta-feira (13), às 22h40.

Os ingressos estão disponiveis por meio do link: https://bruna-louise.nonstop.com.br/.

A primeira sessão está marcada para quinta-feira (12), às 20h30. Na sexta-feira (13), o espetáculo será apresentado às 20h30 e às 22h40.

Conhecida pelo humor ácido e pela espontaneidade, Bruna Louise aborda situações do cotidiano, relacionamentos, autoestima e desafios da vida adulta. O show reúne histórias inéditas, improvisos e observações bem-humoradas sobre o universo feminino.

Serviço

Bruna Louise – “Uma Deusa, Uma Loba, Uma Feiticeira”

Local: Teatro RioMar, Recife

Datas e horários:

Quinta-feira (12 de novembro), às 20h30

Sexta-feira (13 de novembro), às 20h30

Sexta-feira (13 de novembro), às 22h40 (sessão extra)

Classificação: 16 anos

Ingressos: https://bruna-louise.nonstop.com.br/

Siga o Jornal do Commercio no Instagram e fique por dentro de tudo

