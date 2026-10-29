Bruna Louise faz três apresentações de stand-up no Teatro RioMar em novembro

Comediante apresenta o espetáculo "Uma Deusa, Uma Loba, Uma Feiticeira" nos dias 12 e 13 de novembro, com sessão extra na sexta-feira, no Recife

por Fagner Clemente
Bruna Louise faz três apresentações de stand-up no Teatro RioMar em novembro
Bruna Louise faz três apresentações de stand-up no Teatro RioMar em novembro - Divulgação

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A comediante Bruna Louise apresenta o espetáculo “Uma Deusa, Uma Loba, Uma Feiticeira” no Teatro RioMar, no Recife, nos dias 12 e 13 de novembro. Ao todo, serão três sessões, incluindo uma apresentação extra na sexta-feira (13), às 22h40.

Os ingressos estão disponiveis por meio do link: https://bruna-louise.nonstop.com.br/.

A primeira sessão está marcada para quinta-feira (12), às 20h30. Na sexta-feira (13), o espetáculo será apresentado às 20h30 e às 22h40.

Conhecida pelo humor ácido e pela espontaneidade, Bruna Louise aborda situações do cotidiano, relacionamentos, autoestima e desafios da vida adulta. O show reúne histórias inéditas, improvisos e observações bem-humoradas sobre o universo feminino.

Serviço

Bruna Louise – “Uma Deusa, Uma Loba, Uma Feiticeira”

Local: Teatro RioMar, Recife

Datas e horários:

Quinta-feira (12 de novembro), às 20h30

Sexta-feira (13 de novembro), às 20h30

Sexta-feira (13 de novembro), às 22h40 (sessão extra)

Classificação: 16 anos

Ingressos: https://bruna-louise.nonstop.com.br/

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Fagner Clemente

Graduando em Jornalismo pela Unicap, atua no Jornal do Commercio (JC) com apuração, redação e produção de notícias em tempo real e conteúdos para redes sociais. Tem experiência nas áreas de esportes e cultura, com cobertura da NBA pelo Blog do Torcedor e produção de matérias culturais. Para mais: https://www.linkedin.com/in/fagnercsilva/

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