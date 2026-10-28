Recife propõe PPP do lixo com meta de reduzir envio a aterros em 26,6%

Projeto prevê novas unidades de tratamento, frota sustentável e modernização de cooperativas; população pode opinar até 30 de novembro

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A prefeitura do Recife abriu nesta terça-feira (27) consulta pública para uma Parceria Público-Privada (PPP) que unificará a gestão de limpeza urbana e resíduos sólidos da cidade em um contrato de 30 anos. O foco do projeto é diminuir o despejo em aterros sanitários, que hoje recebem 504 toneladas diárias de resíduos da capital, e ampliar a infraestrutura de tratamento.

A futura concessão administrativa substituirá os atuais contratos fracionados geridos pela Emlurb. A empresa vencedora será remunerada de forma variável, condicionada a um Índice de Desempenho Global (IDG), e passará por três instâncias de fiscalização: poder concedente, Recife Regula e um verificador independente.

“Todos os serviços já são realizados por empresas contratadas pela Prefeitura. No entanto, por se tratar de contratos administrativos de curto prazo, acaba inviabilizando investimentos de maior porte. O modelo de PPP permite a viabilização desses investimentos com metas claras, indicadores de desempenho e penalidades proporcionais. A empresa só recebe integralmente se entregar resultado”, afirma o secretário de Desenvolvimento Urbano e Licenciamento, Felipe Matos.

Infraestrutura e sustentabilidade

A proposta obriga a concessionária a construir novas plantas de processamento e a renovar a frota de coleta, além de realizar a manutenção dos 11 núcleos de triagem existentes, que seguirão operados pelas associações de catadores.

Os dados técnicos do projeto preveem:

Meta de diminuição de 15,1% no volume de lixo enterrado até o 5º ano, chegando a 26,6% até o 15º ano;

Instalação de uma Unidade de Triagem Mecanizada (40 toneladas/hora), uma de Compostagem (152t/dia) e uma de Beneficiamento de Resíduos da Construção (60t/hora);

Substituição gradual dos caminhões por modelos a biometano ou gás natural (alcançando 100% no fim do contrato) e introdução de 60 carroças elétricas na coleta manual;

Ampliação de 17 para 25 Ecoestações, de 200 para 300 Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) e salto de 5,5 mil para 11,5 mil papeleiras nas ruas.

Próximos Passos

A documentação e os estudos de viabilidade técnica estão disponíveis no portal Recife Parcerias. Contribuições online podem ser enviadas até o dia 30 de novembro.

Haverá também uma audiência pública presencial no dia 19 de novembro, das 9h às 12h, no auditório da Escola de Formação de Professores Paulo Freire (Madalena). Finalizada a fase de consulta, o texto passará pela análise do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE) antes da publicação do edital, cujo leilão ocorrerá na B3.