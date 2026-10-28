PM forma primeira mulher piloto de helicóptero da corporação em Pernambuco
Após cerca de um ano de preparação, a 2ª tenente Aurita concluiu curso com 85 dias de duração e passou a integrar o Grupamento Tático Aéreo
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) formou a primeira mulher piloto de helicóptero da corporação. A 2ª tenente Aurita concluiu a formação para pilotar aeronaves de asas rotativas e passou a integrar o Grupamento Tático Aéreo (GTA), vinculado à Secretaria de Defesa Social (SDS) do estado.
Cofnira mais em nosso Instagram:
A preparação durou aproximadamente um ano. A etapa final incluiu um curso de 85 dias, com atividades teóricas e práticas, totalizando 60 horas-aula.
A formação habilita a oficial a atuar na aviação de segurança pública, que dá suporte a operações policiais, ações de salvamento e outras missões aéreas.
A conquista representa um marco para a presença feminina na aviação policial pernambucana. Com a formação, Aurita passa a fazer parte do efetivo do GTA, ampliando a participação das mulheres em funções operacionais especializadas da segurança pública.