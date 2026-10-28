Palestra no Recife debate saúde mental no trabalho e mudanças na NR-1

Palestra acontece em 3 de novembro, no Recife, com ingresso social para arrecadar tênis para crianças e jovens atendidos pela ONG Um Saque para a Vida

por JC
Palestra no Recife debate saúde mental no trabalho e mudanças na NR-1
Encontro promovido pelo Oporto Forte Group será realizado em 3 de novembro e terá ingresso social para arrecadar tênis destinados a crianças e jovens atendidos pela organização Um Saque para a Vida

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A saúde mental no ambiente de trabalho e as mudanças nas normas de segurança ocupacional serão tema de uma palestra no Recife, no dia 3 de novembro. Promovido pelo Oporto Forte Group, o encontro “Saúde Mental 2027: o que vai mudar na sua empresa?” será realizado às 16h, no Hub Plural, no bairro do Espinheiro. A participação será por meio do ingresso social Passe de Ouro, que prevê a arrecadação de tênis para crianças e jovens atendidos pela organização Um Saque para a Vida.

O evento é voltado a gestores de recursos humanos e representantes de empresas e pretende discutir a aplicação da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), que estabelece diretrizes gerais de segurança e saúde no trabalho, além dos impactos dos fatores de risco psicossociais na rotina profissional.

A atualização da NR-1 passou a incluir expressamente os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho no gerenciamento de riscos ocupacionais. Entre os assuntos previstos para a palestra estão estresse, ansiedade, esgotamento e sobrecarga, além de medidas que podem ser adotadas pelas empresas para lidar com essas questões.

O encontro também ocorre em meio às discussões sobre mudanças na organização do trabalho, incluindo o debate sobre o fim da escala 6x1 e seus possíveis impactos nas relações entre empregadores e trabalhadores.

Segundo Nádia Ferreira, sócia do Oporto Forte Group, a iniciativa busca ampliar a discussão sobre as condições de trabalho e a saúde mental dos profissionais. “Cuidar da saúde mental dos colaboradores precisa ser uma prioridade para as empresas. Queremos contribuir para a construção de ambientes de trabalho mais saudáveis e, ao mesmo tempo, apoiar uma causa que transforma vidas”, afirma.

Além da programação voltada ao ambiente corporativo, o evento terá uma ação social em benefício da organização Um Saque para a Vida. A arrecadação de tênis será destinada a crianças e jovens atendidos pelo projeto, que utiliza o esporte como ferramenta de inclusão e desenvolvimento social.

De acordo com a organização, mais de 300 crianças e jovens já foram beneficiados pela iniciativa.

As inscrições para a palestra estão disponíveis no site evento.oportofortegroup.com.

Serviço

  • Evento: Saúde Mental 2027: o que vai mudar na sua empresa?
  • Data: 3 de novembro de 2026
  • Horário: 16h
  • Local: Hub Plural, bairro do Espinheiro, Recife
  • Entrada: ingresso social Passe de Ouro, com arrecadação de tênis para a organização Um Saque para a Vida
  • Inscrições: evento.oportofortegroup.com
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JC

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