Instituto do Recife recebe apoio da União Europeia para projeto de cidadania
Iniciativa 'Vozes do Território' prevê capacitação comunitária em oito bairros da Zona Sul recifense após aprovação no Fundo OSC 2026
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O Instituto Guia Social (IGS), organização com sede no Recife, foi uma das 20 entidades selecionadas na chamada nacional do Fundo OSC 2026. A iniciativa, apoiada com recursos cofinanciados pela União Europeia, vai financiar o projeto "Vozes do Território", voltado ao fortalecimento da cidadania e da gestão participativa na Região Político-Administrativa 6 (RPA 6) da capital pernambucana.
A proposta obteve a pontuação máxima de 10 pontos na avaliação técnica do edital. O processo seletivo analisou critérios como impacto social, viabilidade técnica e financeira, inclusão de grupos vulnerabilizados e capacidade de articulação comunitária.
Formação cidadã e engajamento comunitário
O projeto tem como objetivo principal aproximar as demandas dos moradores dos canais formais de decisão sobre políticas públicas. As ações de formação e debate social atenderão aos oito bairros integrantes da RPA 6:
- Boa Viagem;
- Brasília Teimosa;
- Cohab;
- Ibura;
- Imbiribeira;
- Ipsep;
- Jordão;
- Pina.
Rede de apoio e fiscalização técnica
O Fundo OSC 2026 é vinculado à Plataforma MROSC e executado por uma coalizão de organizações da sociedade civil integrada pela Cáritas Brasileira, Fundação Esquel Brasil, ELO Ligação e Organização, Grupo de Institutos, Fundações e Empresas (GIFE) e União Nacional das Organizações Cooperativistas Solidárias (Unicopas).
Para o repasse dos recursos, o edital estabelece o acompanhamento sistemático das ações, com exigência de relatórios periódicos de atividades e prestação de contas das despesas efetuadas pela organização beneficiada.
“Ser ouvido com respeito faz diferença na vida de qualquer pessoa. Queremos que os moradores encontrem espaço para falar sobre o que vivem, trocar experiências e pensar juntos em soluções para o bairro. Recebemos esse apoio com alegria e com a responsabilidade de cuidar bem dos recursos e de cada pessoa que vai participar”, afirma a presidente do IGS, Viviane Castro.