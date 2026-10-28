Fuzil furtado de quartel do Exército é encontrado em calçada no Pina após suspeita de repasse a traficantes

Em coletiva, delegado afirmou que um intermediário teria negociado o armamento; numeração raspada será analisada em perícia

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O fuzil calibre 7,62 furtado do 7º Depósito de Suprimentos do Exército, no bairro do Cabanga, no Recife, foi encontrado abandonado em uma calçada na Avenida Encanta Moça, no Pina, Zona Sul da capital. O armamento estava dentro de uma mochila, junto a 20 munições e um carregador do mesmo calibre.

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Em coletiva de imprensa, o delegado Diego Jardim, gestor da Divisão de Homicídios Metropolitana Norte da Polícia Civil de Pernambuco (DHMN/PCPE), afirmou que as equipes chegaram ao local após receberem uma denúncia anônima. Segundo ele, informações obtidas durante as investigações apontam que um intermediário teria repassado o armamento a traficantes.

A hipótese, no entanto, ainda não foi confirmada. De acordo com o delegado, não há informações conclusivas sobre a identidade dos envolvidos ou uma possível ligação deles com facções criminosas.

A numeração do fuzil estava raspada. Apesar disso, os indícios apontam que a arma pertence ao Exército, especialmente pela quantidade de munições encontrada, compatível com a que havia sido furtada. A confirmação depende de laudo pericial.

O caso também é investigado no âmbito de um inquérito policial militar. Durante a coletiva, Diego Jardim destacou a importância das denúncias anônimas para o trabalho policial e ressaltou que o sigilo das informações fornecidas pela população é assegurado.

Furto e prisão

O armamento desapareceu em 17 de outubro, no 7º Depósito de Suprimentos do Exército, localizado no bairro do Cabanga. O soldado Pedro Gabriel Bezerra, de 27 anos, era responsável pelo fuzil e estava de serviço na ocasião.

Após o desaparecimento, uma força-tarefa envolvendo o Exército e órgãos de segurança pública foi mobilizada para localizar a arma e o militar.

A namorada do soldado, de 18 anos e grávida, foi presa em 19 de outubro, por força de um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça Militar da União.

Depois de tomar conhecimento da prisão da companheira, Pedro Gabriel, que estava em Goiânia, procurou um advogado e se apresentou à Polícia Civil, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife. Em seguida, foi encaminhado ao 4º Batalhão de Polícia do Exército, no bairro do Curado.

O militar permaneceu em silêncio durante o depoimento. Mesmo após a apresentação dele, as buscas pelo armamento continuaram até a localização do material no Pina.

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