Festival de Jornalismo Recife recebe diretor de jornalismo do Jornal do Commercio

O evento aconteceu na sede da OAB-PE, no bairro de Santo Antônio, e recebeu grandes nomes da comunicação brasileira em conferências e debates

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Nesta quarta-feira (28), Recife recebeu o Festival de Jornalismo pela primeira vez, após anos em Brasília. O evento aconteceu na sede da OAB-PE, no bairro de Santo Antônio, e recebeu profissionais de diferentes áreas para discutir os desafios da imprensa e a formação de novos jornalistas.

As mesas de conversa tiveram início às 14h com temas como “Os desafios do Jornalismo em Pernambuco”, “O que o mercado espera de você”, “Precisão da informação e o impacto na sociedade”, além da exibição do documentário “Escola Base - Um Repórter Enfrente o Passado”.

A programação contou com nomes como Francisco José, Laurindo Ferreira, Patrícia Blanco, Magno Martins, Breno Pires, Basília Rodrigues, Leusa Santos, Eduardo Scolese, Maria Carolina Santos, Carla Egydio, Rodrigo Rangel e Eldo Gomes.

O diretor de jornalismo do Jornal do Commercio, Laurindo Ferreira, participou de uma mesa sobre o jornalismo em Pernambuco e refletiu sobre a oportunidade de compartilhar sua trajetória com jornalistas em formação.

“Foi um momento legal para a gente trazer essa relevância do jornalismo, porque o jornalismo importa, é necessário e porque a gente precisa estar muito preparado para produzir conteúdo jornalístico”, ressalta.

Francisco José, conhecido como Chico José, também compartilhou sua experiência na mesa de conversa “Jornalismo nas Linhas de Frente”, onde ele falou sobre o jornalismo de campo e os desafios da profissão.

Festival de Jornalismo Recife, na sede da OAB-PE - Anaís Coelho/JC

Festival de Jornalismo

O Festival de Jornalismo foi criado em 2024 pela jornalista Kátia Cubel, diretora da Engenho Comunicação, com o objetivo de preparar os futuros jornalistas, abordando aspectos técnicos, éticos e comportamentais da profissão. Além de aproximar profissionais experientes de estudantes e professores.



A primeira edição fora de Brasília foi realizada no Recife, em reconhecimento à relevância da capital pernambucana na formação de profissionais da área. A cidade contou com seis instituições de ensino superior que oferecem cursos de Jornalismo, além de estar próxima de outros centros de formação.

Festival de Jornalismo Recife, na sede da OAB-PE - Anaís Coelho/JC

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