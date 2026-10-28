Familiares e amigos se despedem de Eduardo Paes Mendonça

Velório do empresário aconteceu na manhã desta quarta-feira (28), com homenagens e lembranças ao seu legado nos negócios e causas sociais

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Familiares, amigos e autoridades se reuniram na manhã desta quarta-feira (28), no Cemitério Morada da Paz, em Paulista, no Grande Recife, para se despedir do empresário Eduardo Paes Mendonça, que faleceu na terça-feira (27), aos 83 anos, na capital pernambucana. O velório teve início às 10h, com missa prevista para as 14h e cerimônia de cremação às 15h.

Entre as lembranças compartilhadas durante a despedida, o reconhecimento à trajetória empresarial se somou às homenagens ao homem descrito por amigos como simples, trabalhador, generoso e dedicado a ajudar outras pessoas.

Irmão de João Carlos Paes Mendonça, presidente do Grupo JCPM, Eduardo construiu uma trajetória própria nos negócios, com atuação no varejo, na indústria gráfica, no setor de elevadores e em empreendimentos imobiliários e shopping centers. Nos últimos anos, também se dedicou à causa das pessoas com fissura labiopalatina, condição com a qual conviveu durante grande parte da vida.

"Um ser humano extraordinário"

O irmão João Carlos Paes Mendonça também ressaltou a importância de Eduardo para o Grupo Guararapes, além da contribuição dele para iniciativas sociais e para a convivência com amigos e familiares. "Um ser humano extraordinário, cara trabalhador, bom amigo, bom irmão, bom pai, bom filho. É uma das figuras mais legais que conheci".

João Carlos também lembrou o envolvimento do irmão em iniciativas de caráter social, como a Fundação Pedro Paes Mendonça e do bloco carnavalesco Na Parceria, além da Casa Sorrir, que acolhe pessoas em tratamento da fissura labiopalatina.

Ao lembrar a atuação do irmão nos negócios, ele destacou o trabalho realizado nos bastidores da operação empresarial, especialmente no Bompreço, onde Eduardo cuidou de áreas como segurança, manutenção, publicidade, gráfica e distribuição de materiais.

"Ele prestou um serviço muito grande ao Grupo. E deixa uma legião de amigos, da família, todo mundo apaixonado por ele", afirmou.

Amigos prestam homenagens

O escritor, jurista e amigo da família José Paulo Cavalcanti Filho destacou a dimensão humana de Eduardo. "Era uma pessoa muito especial. Alegria de viver vai fazer falta. Ele tem uma trajetória empresarial, mas o lado humano sobressai", afirmou.

Durante a despedida, Andre Maakaroun, da Casa Sorrir, destacou a dimensão alcançada pelo projeto e o impacto do trabalho na vida de pacientes e familiares. "São 900 famílias cadastradas que dependem do nosso acolhimento, dos nossos projetos de motivação, oficinas que a gente faz para as mães e também de um projeto de inclusão", explicou. "Então, a Casa Sorrir hoje, através desse idealismo do sr. Eduardo, acolhe, motiva e inclui as pessoas na sociedade que têm o problema que ele tinha, de fissura labiopalatina", completou.

Por meio de nota, a governadora Raquel Lyra também prestou homenagens ao empresário e solidarizou-se com a família:

"Recebi com pesar a notícia do falecimento de Eduardo Paes Mendonça, empresário que contribuiu para o desenvolvimento do nosso estado numa trajetória marcada pela atuação em diversos segmentos como varejo, indústria gráfica e em shopping centers e imóveis, além de ser fundador da organização social Casa Sorrir.

Em nome de Ana, sua esposa, filhos, netos e seu irmão, João Carlos Paes Mendonça, expresso minha solidariedade e rezo para que Deus, em sua infinita misericórdia, console os corações de seus familiares e inúmeros amigos neste momento de despedida."

Trajetória construída entre os negócios e a família

Nascido na Serra do Machado, no interior de Sergipe, Eduardo se mudou ainda jovem com a família e começou a trabalhar cedo nos negócios do pai, Pedro Paes Mendonça. Aos 16 anos, conciliava o trabalho no comércio com os estudos de Contabilidade. Mais tarde, assumiu responsabilidades em diferentes empreendimentos familiares e se destacou pela capacidade de organização e gestão.

No Bompreço, participou da operação da rede de supermercados até a venda total da empresa. Depois, assumiu a presidência da Intergraf, antiga Gráfica JC, que modernizou e transformou em uma das principais concorrentes do setor em Pernambuco. Também atuou no segmento de elevadores antes de concentrar os negócios na holding Emel Investment, voltada a empreendimentos imobiliários e shopping centers, em sociedade com os filhos.

Além da atuação empresarial, Eduardo deixou registros de suas experiências nos livros "A pedra do meu caminho" e "O dito e o não dito", nos quais compartilhou lembranças, desafios e aprendizados acumulados ao longo da vida.

Eduardo deixa a esposa, três filhos, cinco netos e os irmãos, entre eles João Carlos Paes Mendonça. Sua trajetória reúne a história de um empresário que participou de diferentes etapas do desenvolvimento de negócios em Pernambuco e a de um homem que transformou uma dificuldade pessoal em uma iniciativa de acolhimento para milhares de pessoas.

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