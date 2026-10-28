Cemitérios do Recife recebem melhorias para o Dia de Finados; veja horários das missas

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Os cinco cemitérios públicos do Recife passam por serviços de limpeza, pintura e manutenção para receber os visitantes no Dia de Finados, na próxima segunda-feira (2). A programação inclui missas em unidades municipais, além de homenagens aos mortos e visitas aos túmulos de familiares e personalidades da história de Pernambuco.

As intervenções são realizadas pela Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb) nos cemitérios de Santo Amaro, Casa Amarela, Parque das Flores, Tejipió e Várzea. Os serviços incluem capinação, varrição, pintura de prédios, meios-fios e sinalizações, com atenção às alamedas, áreas de acesso e espaços destinados às celebrações religiosas.

No Cemitério Parque das Flores, a capela passa por reforma. A pintura externa já foi concluída, enquanto a parte interna está em recuperação. Os banheiros também recebem intervenções, previstas para os demais cemitérios municipais.

A Emlurb é responsável pela limpeza e conservação das áreas comuns dos equipamentos. Já a manutenção de túmulos e jazigos particulares cabe às famílias. Os visitantes podem procurar as administrações para obter orientações e ajuda na localização de sepulturas e ossuários.

Horários das missas no Dia de Finados

No Cemitério de Santo Amaro, estão previstas quatro missas. A primeira será às 7h, com o padre João Crisóstomo. Às 10h, a celebração será presidida pelo arcebispo metropolitano de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson. Às 12h, haverá missa com o bispo auxiliar Dom Josivaldo Bezerra. A última celebração está marcada para as 16h, com o padre José Marques.

No Cemitério Parque das Flores, as missas começam às 7h, com o padre Irismar Farias. Às 9h, a celebração será conduzida pelo padre Gilson, vigário episcopal de Jardim São Paulo. Dom Josivaldo Bezerra preside a missa das 11h. Às 14h, será a vez do monsenhor Luciano Brito, vigário-geral da Arquidiocese de Olinda e Recife. O encerramento está previsto para as 16h, com Dom Fernando Saburido, arcebispo emérito de Olinda e Recife.

No Cemitério de Casa Amarela, haverá missas às 9h, 11h e 15h, organizadas pela Paróquia Santa Isabel Rainha de Portugal. Na Várzea, está prevista uma celebração às 9h, organizada pela Paróquia Nossa Senhora do Rosário.

Cemitérios guardam a história de Pernambuco

Além de espaços de homenagem aos entes queridos, os cemitérios municipais preservam referências da história pernambucana. Inaugurado em 1º de março de 1851, o Cemitério de Santo Amaro tem arquitetura radial, com túmulos distribuídos ao longo de ruas que partem de um ponto central. O local reúne mausoléus, esculturas e monumentos funerários.

Entre as personalidades sepultadas no equipamento estão o abolicionista Joaquim Nabuco, o músico Chico Science, o compositor Capiba, o poeta Carlos Pena Filho e os ex-governadores Miguel Arraes e Eduardo Campos.

A Emlurb organiza a localização de sepulturas de figuras históricas por setores, com sinalização para ajudar os visitantes a encontrar os túmulos. A relação também inclui nomes como Ascenso Ferreira, Marcos Freire, Agamenon Magalhães e Carlos de Lima Cavalcanti.

Outros cemitérios municipais também abrigam personalidades importantes. No Parque das Flores, está sepultado o geógrafo Manoel Correia de Andrade. O Cemitério da Várzea abriga o túmulo do padre Henrique Pereira, ligado a Dom Hélder Câmara e assassinado em 1969, durante a ditadura militar. Já em Casa Amarela está sepultado o artista Caju, da dupla Caju e Castanha.

Endereços dos cemitérios municipais

Santo Amaro: Rua Marquês do Pombal, bairro de Santo Amaro.

Parque das Flores: Avenida Liberdade, s/n, Tejipió.

Casa Amarela: Largo de Casa Amarela, s/n, Casa Amarela.

Várzea: Rua Professor Artur de Sá, s/n, Várzea.

Tejipió (Pacheco): Rua Alto do São Pedro, s/n, Tejipió.

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