Quatro bares do Recife participam de disputa nacional pelo melhor serviço de chope

Alphaiate, Bar do Neno, Seu Tito Boteco e Xerém Marisqueira estão na competição, que permite ao público avaliar os estabelecimentos até 30 de novembro

por Fagner Clemente
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Quatro bares do Recife estão entre os participantes do Heineken Masters 2026, competição nacional que avalia o serviço de chope em estabelecimentos de diferentes cidades brasileiras. Na capital pernambucana, disputam o reconhecimento o Alphaiate, o Bar do Neno, o Seu Tito Boteco e a Xerém Marisqueira.

A iniciativa reúne 100 estabelecimentos e inclui treinamento das equipes para aprimorar o preparo e a apresentação da bebida. O público também pode participar da avaliação, por meio de um QR Code disponível nas mesas dos bares inscritos.

A votação segue até 30 de novembro. Cada consumidor pode avaliar o mesmo estabelecimento uma vez por semana. Os dez bares com melhor desempenho serão reconhecidos em dezembro.

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Entre os critérios da competição está o cumprimento de cinco etapas para servir o chope, desde a preparação do copo limpo e gelado até a apresentação da bebida ao cliente.

Mais informações podem ser consultadas no site oficial: https://www.heinekenbrasil.com.br/

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Fagner Clemente

Graduando em Jornalismo pela Unicap, atua no Jornal do Commercio (JC) com apuração, redação e produção de notícias em tempo real e conteúdos para redes sociais. Tem experiência nas áreas de esportes e cultura, com cobertura da NBA pelo Blog do Torcedor e produção de matérias culturais. Para mais: https://www.linkedin.com/in/fagnercsilva/

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