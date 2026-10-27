Quatro bares do Recife participam de disputa nacional pelo melhor serviço de chope

Alphaiate, Bar do Neno, Seu Tito Boteco e Xerém Marisqueira estão na competição, que permite ao público avaliar os estabelecimentos até 30 de novembro

Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa

Quatro bares do Recife estão entre os participantes do Heineken Masters 2026, competição nacional que avalia o serviço de chope em estabelecimentos de diferentes cidades brasileiras. Na capital pernambucana, disputam o reconhecimento o Alphaiate, o Bar do Neno, o Seu Tito Boteco e a Xerém Marisqueira.

A iniciativa reúne 100 estabelecimentos e inclui treinamento das equipes para aprimorar o preparo e a apresentação da bebida. O público também pode participar da avaliação, por meio de um QR Code disponível nas mesas dos bares inscritos.

A votação segue até 30 de novembro. Cada consumidor pode avaliar o mesmo estabelecimento uma vez por semana. Os dez bares com melhor desempenho serão reconhecidos em dezembro.

Entre os critérios da competição está o cumprimento de cinco etapas para servir o chope, desde a preparação do copo limpo e gelado até a apresentação da bebida ao cliente.

Mais informações podem ser consultadas no site oficial: https://www.heinekenbrasil.com.br/



Siga o Jornal do Commercio no Instagram e fique por dentro de tudo

