Apenas 30% dos poços perfurados pelo IPA em Pernambuco fornecem água, diz TCE
Estudo do Tribunal de Contas aponta que 43% das escavações no estado resultaram em poços secos; falhas no planejamento são apontadas como causa
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Apenas 30% das perfurações de poços artesianos realizadas pelo Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA) entre 2024 e 2025 resultaram em fornecimento efetivo de água. Um levantamento do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PE) revela que, das 297 escavações feitas no período, 91 estão operacionais, enquanto 128 (43%) foram classificadas como "poços secos". Outros 75 aguardam a instalação dos equipamentos.
O alto índice de perfurações sem sucesso aponta para prováveis falhas de planejamento, ausência de estudos prévios sobre as condições do solo e escolhas inadequadas dos locais das obras. Os dados consolidados pelo tribunal reúnem informações do próprio IPA e resultados de inspeções presenciais feitas por auditores.
"Além de perfurar o poço, é necessário verificar se ele produz água em quantidade suficiente e se ela é adequada para o consumo humano ou animal. O levantamento classifica como 'poço seco' aquele que não atende aos requisitos de vazão mínima, isto é, a quantidade de água que consegue fornecer, ou de qualidade da água para consumo", afirmou Jorge Santana, gerente de Fiscalização do Trabalho e da Agricultura do TCE-PE.
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Custos e distribuição geográfica
Os contratos em execução para os serviços somam R$ 45,1 milhões em recursos públicos, divididos em três blocos regionais.
- Bloco A - Agreste Meridional, Mata Sul
- Bloco B - Sertão: Central, São Francisco, Itaparica e Araripe
- Bloco C - Sertão do Pajeú e Moxotó, Agreste Central e Setentrional, Mata Norte
A distribuição das perfurações reflete as áreas de maior vulnerabilidade hídrica do estado:
Sertão e Agreste, mesorregiões com maior escassez hídrica de Pernambuco, somam 217 poços perfurados, representando 73,1% do total.
De acordo com o TCE-PE, a alta taxa de insucesso na perfuração de poços (43%) aponta para possíveis deficiências no planejamento, seja pela falta de estudos prévios de viabilidade hidrogeológica e de prospecção geofísica, seja pela escolha dos locais de perfuração com base em critérios distintos do interesse público.
Entre os municípios com maior concentração de poços secos estão: Sertânia (7), Floresta (7), Caruaru (6) e Exu (6).
Atrasos na instalação
Além do problema geológico que resulta nos poços secos, o TCE-PE identificou gargalos na fase de instalação. Durante as vistorias físicas em 92 poços já escavados, a equipe técnica constatou que 24 deles (26%), embora aprovados no teste de vazão e considerados produtivos, ainda aguardavam a montagem das estruturas para funcionar.
O tribunal ressalta que a demora nesta etapa prolonga a espera da população rural, mantém a dependência de carros-pipa e eleva o risco de contaminação e danos estruturais à perfuração finalizada. O mapeamento completo das obras segue em atualização e está aberto para consulta pública, com georreferenciamento de cada poço.