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Pernambuco | Notícia

Prefeitura do Paulista remove entulho e cercas de obras irregulares na reserva da Mata do Frio

Ação conjunta recolheu três caçambas de resíduos na área de reserva ambiental e orientou moradores locais; não houve emissão de multas

Por Maria Clara Trajano Publicado em 26/10/2026 às 14:44
Remoção de materiais de construções irregulares na Mata do Frio, no município do Paulista
Remoção de materiais de construções irregulares na Mata do Frio, no município do Paulista - Juan Marvin / SEI

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Uma operação de fiscalização da prefeitura do Paulista resultou na remoção de materiais de construção e cercamentos irregulares na reserva ambiental da Mata do Frio, na quinta-feira (22).

A ação, coordenada pelas secretarias municipais de Meio Ambiente, Serviços Públicos e Desenvolvimento Urbano com apoio do 17º Batalhão da Polícia Militar, retirou cerca de três caçambas de entulho do local.

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Remoção de materiais e monitoramento

Durante a vistoria, as equipes identificaram e desmontaram cercas recentes e recolheram restos de imóveis previamente demolidos que vinham sendo reutilizados em novas edificações não autorizadas dentro do perímetro protegido.

Segundo os técnicos envolvidos na operação, ainda restam resíduos no local que deverão ser recolhidos em etapas posteriores. A gestão municipal informou que não foram emitidos termos de notificação nem autos de infração durante o procedimento.

Orientação ambiental aos moradores

Além da limpeza e da desobstrução da área, a fiscalização atuou na orientação dos moradores do entorno sobre o manejo e os cuidados com a reserva.

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Entre as adequações explicadas pelos agentes esteve a restrição ao plantio de cercas vivas com plantas exóticas, vegetação não recomendada para a manutenção das características nativas do ecossistema local. As vistorias na Mata do Frio são realizadas periodicamente para identificar e conter novas intervenções não licenciadas.

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Maria Clara Trajano

mtrajano@sjcc.com.br

Repórter de Cidades. Jornalista pela UFPE, no SJCC desde 2022.