fechar
Pernambuco | Notícia

Orquestra Criança Cidadã expande atuação social e inaugura novo núcleo na Comunidade Obra de Maria, em São Lourenço da Mata

Nova unidade na Comunidade Obra de Maria oferece formação musical gratuita para crianças e adolescentes, celebrando os 20 anos do projeto em PE

Por JC Publicado em 26/10/2026 às 9:00 | Atualizado em 26/10/2026 às 13:43
Orquestra Criança Cidadã inaugura novo núcleo na Comunidade Obra de Maria, em São Lourenço da Mata
Orquestra Criança Cidadã inaugura novo núcleo na Comunidade Obra de Maria, em São Lourenço da Mata - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A música segue se consolidando como instrumento de transformação social em Pernambuco com a inauguração oficial do quarto núcleo da Orquestra Criança Cidadã (OCC), instalado na Comunidade Obra de Maria, no distrito de Penedo, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife.

A solenidade de abertura reuniu representantes das instituições parceiras, lideranças religiosas, docentes, familiares e os jovens selecionados para compor a primeira turma do projeto. A iniciativa tem como objetivo central democratizar o acesso ao ensino musical gratuito e promover a formação cidadã entre crianças e adolescentes da região.

Idealizado pelo Coordenador-Geral da OCC, João José Rocha Targino, o projeto chega à nova localidade no ano em que celebra duas décadas de atividades transformadoras. A unidade de São Lourenço da Mata passa a somar esforços aos núcleos já consolidados do Coque, no Recife, de Camela, em Ipojuca, e de Nova Cruz, em Igarassu.

Durante o evento, Targino ressaltou a importância da união entre as instituições e a trajetória construída em parceria com Gilberto Barbosa, fundador da comunidade católica, Maria Salomé Ventura, cofundadora, e cerca de 6 mil missionários e voluntários no mundo.

Ao citar o poema “O Infante”, de Fernando Pessoa, resumiu o espírito da solenidade: “Deus quer, o homem sonha, a obra nasce”. O fundador também relembrou o diálogo que deu origem ao espaço: “Eu sempre disse a Gilberto que nós deveríamos implementar um núcleo da Orquestra Criança Cidadã na Obra de Maria”.

Divulgação
Orquestra Criança Cidadã inaugura novo núcleo na Comunidade Obra de Maria, em São Lourenço da Mata - Divulgação

João Targino ainda enfatizou que o projeto ultrapassa as fronteiras do ensino técnico de instrumentos, focando no desenvolvimento humano, na autonomia e na criação de perspectivas de futuro para as famílias. “A palavra-chave do projeto Criança Cidadã não é outra que não oportunidade. Nosso compromisso é fazer o melhor, transformar essa orquestra que nasce hoje, pelas bênçãos de Deus, para ser grande”, declarou.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia Também

A proposta pedagógica da OCC alia a aprendizagem de instrumentos de cordas à disciplina e ao convívio comunitário, com rotina de aulas de segunda a sexta-feira e ensaios gerais aos sábados.

A FORÇA DA MÚSICA

Divulgação
Orquestra Criança Cidadã inaugura novo núcleo na Comunidade Obra de Maria, em São Lourenço da Mata - Divulgação

A aliança entre as duas entidades é um gesto voltado à responsabilidade social e à formação humana integral. O fundador da comunidade e vice-presidente da OCC, Gilberto Barbosa, comemorou a consolidação da iniciativa. “Estou muito feliz por conhecer o trabalho, a eficiência. Tudo o que é feito aqui é com muita eficiência, com muito zelo, com muito carisma, com muita vocação, dedicada também à causa social”.

Leia Também

Ao recordar o histórico da região e o impacto do projeto, Barbosa apontou o papel transformador da arte. “Eu cheguei nessa terra que dizia que era a terra de ninguém. Ninguém poderia habitar aqui. E Deus transformou. Deus tem transformado e a música transformou”, afirmou.

A programação de inauguração contou com momentos de celebração religiosa, incluindo a bênção concedida por Dom Romualdo, além de uma apresentação especial feita por músicos da Orquestra Criança Cidadã para saudar os novos estudantes.

Com o início das atividades em São Lourenço da Mata, a Orquestra Criança Cidadã reafirma a diretriz iniciada em 2006 na comunidade do Coque, expandindo oportunidades para que jovens talentos desenvolvam suas habilidades artísticas e sociais.

Leia também

Jaboatão decreta luto oficial de cinco dias pela morte da vice-prefeita Irmã Babate
LUTO

Jaboatão decreta luto oficial de cinco dias pela morte da vice-prefeita Irmã Babate
Monitoramento no litoral do Recife registra captura de mais cinco tubarões
MEIO AMBIENTE

Monitoramento no litoral do Recife registra captura de mais cinco tubarões

Compartilhe

Tags

Imagem de JC

JC

editores@jc.com.br

Fundado em 1919, o Jornal do Commercio é referência na cobertura jornalística de Pernambuco, do Brasil e do mundo, com relevância e credibilidade.