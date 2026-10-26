Orquestra Criança Cidadã expande atuação social e inaugura novo núcleo na Comunidade Obra de Maria, em São Lourenço da Mata
Nova unidade na Comunidade Obra de Maria oferece formação musical gratuita para crianças e adolescentes, celebrando os 20 anos do projeto em PE
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A música segue se consolidando como instrumento de transformação social em Pernambuco com a inauguração oficial do quarto núcleo da Orquestra Criança Cidadã (OCC), instalado na Comunidade Obra de Maria, no distrito de Penedo, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife.
A solenidade de abertura reuniu representantes das instituições parceiras, lideranças religiosas, docentes, familiares e os jovens selecionados para compor a primeira turma do projeto. A iniciativa tem como objetivo central democratizar o acesso ao ensino musical gratuito e promover a formação cidadã entre crianças e adolescentes da região.
Idealizado pelo Coordenador-Geral da OCC, João José Rocha Targino, o projeto chega à nova localidade no ano em que celebra duas décadas de atividades transformadoras. A unidade de São Lourenço da Mata passa a somar esforços aos núcleos já consolidados do Coque, no Recife, de Camela, em Ipojuca, e de Nova Cruz, em Igarassu.
Durante o evento, Targino ressaltou a importância da união entre as instituições e a trajetória construída em parceria com Gilberto Barbosa, fundador da comunidade católica, Maria Salomé Ventura, cofundadora, e cerca de 6 mil missionários e voluntários no mundo.
Ao citar o poema “O Infante”, de Fernando Pessoa, resumiu o espírito da solenidade: “Deus quer, o homem sonha, a obra nasce”. O fundador também relembrou o diálogo que deu origem ao espaço: “Eu sempre disse a Gilberto que nós deveríamos implementar um núcleo da Orquestra Criança Cidadã na Obra de Maria”.
João Targino ainda enfatizou que o projeto ultrapassa as fronteiras do ensino técnico de instrumentos, focando no desenvolvimento humano, na autonomia e na criação de perspectivas de futuro para as famílias. “A palavra-chave do projeto Criança Cidadã não é outra que não oportunidade. Nosso compromisso é fazer o melhor, transformar essa orquestra que nasce hoje, pelas bênçãos de Deus, para ser grande”, declarou.
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A proposta pedagógica da OCC alia a aprendizagem de instrumentos de cordas à disciplina e ao convívio comunitário, com rotina de aulas de segunda a sexta-feira e ensaios gerais aos sábados.
A FORÇA DA MÚSICA
A aliança entre as duas entidades é um gesto voltado à responsabilidade social e à formação humana integral. O fundador da comunidade e vice-presidente da OCC, Gilberto Barbosa, comemorou a consolidação da iniciativa. “Estou muito feliz por conhecer o trabalho, a eficiência. Tudo o que é feito aqui é com muita eficiência, com muito zelo, com muito carisma, com muita vocação, dedicada também à causa social”.
Ao recordar o histórico da região e o impacto do projeto, Barbosa apontou o papel transformador da arte. “Eu cheguei nessa terra que dizia que era a terra de ninguém. Ninguém poderia habitar aqui. E Deus transformou. Deus tem transformado e a música transformou”, afirmou.
A programação de inauguração contou com momentos de celebração religiosa, incluindo a bênção concedida por Dom Romualdo, além de uma apresentação especial feita por músicos da Orquestra Criança Cidadã para saudar os novos estudantes.
Com o início das atividades em São Lourenço da Mata, a Orquestra Criança Cidadã reafirma a diretriz iniciada em 2006 na comunidade do Coque, expandindo oportunidades para que jovens talentos desenvolvam suas habilidades artísticas e sociais.