Orquestra Criança Cidadã expande atuação social e inaugura novo núcleo na Comunidade Obra de Maria, em São Lourenço da Mata

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Nova unidade na Comunidade Obra de Maria oferece formação musical gratuita para crianças e adolescentes, celebrando os 20 anos do projeto em PE

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A música segue se consolidando como instrumento de transformação social em Pernambuco com a inauguração oficial do quarto núcleo da Orquestra Criança Cidadã (OCC), instalado na Comunidade Obra de Maria, no distrito de Penedo, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife.

A solenidade de abertura reuniu representantes das instituições parceiras, lideranças religiosas, docentes, familiares e os jovens selecionados para compor a primeira turma do projeto. A iniciativa tem como objetivo central democratizar o acesso ao ensino musical gratuito e promover a formação cidadã entre crianças e adolescentes da região.

Idealizado pelo Coordenador-Geral da OCC, João José Rocha Targino, o projeto chega à nova localidade no ano em que celebra duas décadas de atividades transformadoras. A unidade de São Lourenço da Mata passa a somar esforços aos núcleos já consolidados do Coque, no Recife, de Camela, em Ipojuca, e de Nova Cruz, em Igarassu.

Durante o evento, Targino ressaltou a importância da união entre as instituições e a trajetória construída em parceria com Gilberto Barbosa, fundador da comunidade católica, Maria Salomé Ventura, cofundadora, e cerca de 6 mil missionários e voluntários no mundo.

Ao citar o poema “O Infante”, de Fernando Pessoa, resumiu o espírito da solenidade: “Deus quer, o homem sonha, a obra nasce”. O fundador também relembrou o diálogo que deu origem ao espaço: “Eu sempre disse a Gilberto que nós deveríamos implementar um núcleo da Orquestra Criança Cidadã na Obra de Maria”.

Orquestra Criança Cidadã inaugura novo núcleo na Comunidade Obra de Maria, em São Lourenço da Mata - Divulgação

João Targino ainda enfatizou que o projeto ultrapassa as fronteiras do ensino técnico de instrumentos, focando no desenvolvimento humano, na autonomia e na criação de perspectivas de futuro para as famílias. “A palavra-chave do projeto Criança Cidadã não é outra que não oportunidade. Nosso compromisso é fazer o melhor, transformar essa orquestra que nasce hoje, pelas bênçãos de Deus, para ser grande”, declarou.

A proposta pedagógica da OCC alia a aprendizagem de instrumentos de cordas à disciplina e ao convívio comunitário, com rotina de aulas de segunda a sexta-feira e ensaios gerais aos sábados.

A FORÇA DA MÚSICA

Orquestra Criança Cidadã inaugura novo núcleo na Comunidade Obra de Maria, em São Lourenço da Mata - Divulgação

A aliança entre as duas entidades é um gesto voltado à responsabilidade social e à formação humana integral. O fundador da comunidade e vice-presidente da OCC, Gilberto Barbosa, comemorou a consolidação da iniciativa. “Estou muito feliz por conhecer o trabalho, a eficiência. Tudo o que é feito aqui é com muita eficiência, com muito zelo, com muito carisma, com muita vocação, dedicada também à causa social”.

Ao recordar o histórico da região e o impacto do projeto, Barbosa apontou o papel transformador da arte. “Eu cheguei nessa terra que dizia que era a terra de ninguém. Ninguém poderia habitar aqui. E Deus transformou. Deus tem transformado e a música transformou”, afirmou.

A programação de inauguração contou com momentos de celebração religiosa, incluindo a bênção concedida por Dom Romualdo, além de uma apresentação especial feita por músicos da Orquestra Criança Cidadã para saudar os novos estudantes.

Com o início das atividades em São Lourenço da Mata, a Orquestra Criança Cidadã reafirma a diretriz iniciada em 2006 na comunidade do Coque, expandindo oportunidades para que jovens talentos desenvolvam suas habilidades artísticas e sociais.

