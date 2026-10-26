Neoenergia investe R$ 33,3 milhões em nova subestação no Agreste de Pernambuco
Unidade entrou em operação em Cachoeirinha, no Agreste, com capacidade inicial de atender 72 mil pessoas e possibilidade de expansão da estrutura
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A Neoenergia Pernambuco colocou em operação uma nova subestação de energia elétrica em Cachoeirinha, no Agreste de Pernambuco. O equipamento recebeu investimentos de R$ 33,3 milhões e deve beneficiar inicialmente cerca de 72 mil pessoas, com melhorias na qualidade e na continuidade do fornecimento de energia.
A estrutura começou a funcionar na última semana, com capacidade instalada de 12,5 megavolt-ampères (MVA). O projeto, no entanto, permite a ampliação para até 40 MVA, mais que o triplo da capacidade inicial, para acompanhar o aumento da demanda energética na região.
Com a expansão da capacidade, a subestação poderá atender cerca de 57 mil clientes, o equivalente a aproximadamente 230 mil pessoas.
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Segundo a Neoenergia Pernambuco, a implantação faz parte do planejamento de investimentos da distribuidora para reforçar a infraestrutura elétrica e atender ao crescimento populacional e econômico do Estado.
Investimentos em Pernambuco
Até 2030, a companhia prevê construir 25 novas subestações e ampliar outras 34 unidades já existentes em Pernambuco. As intervenções integram um pacote de investimentos de R$ 9,7 bilhões anunciado pela empresa para o Estado.
As obras estão previstas para diferentes regiões pernambucanas e buscam ampliar a capacidade de fornecimento de energia, atender novos empreendimentos e fortalecer as atividades produtivas. Entre os municípios contemplados estão Caruaru, Petrolina, Recife, Jaboatão dos Guararapes, Paulista, Ipojuca, Santa Cruz do Capibaribe, Serra Talhada e Carpina.