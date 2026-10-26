Monitoramento no litoral do Recife registra captura de mais cinco tubarões
Ação realizada a sete quilômetros da costa integra projeto de pesquisa da UFRPE e contabiliza oito registros no segundo mês de atividades
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Cinco tubarões foram capturados na última sexta-feira (23) a cerca de sete quilômetros da costa do Recife, nas imediações do Parque Dona Lindu, em Boa Viagem.
A operação integra o segundo mês de atividades de um projeto de monitoramento científico retomado pelo Governo de Pernambuco após 11 anos de paralisação, somando agora oito animais identificados na Região Metropolitana.
Espécies catalogadas
Entre os espécimes recolhidos na operação estão dois tubarões-tigre (Galeocerdo cuvier) — uma fêmea jovem de 160 centímetros e outro indivíduo que se soltou do anzol antes da medição e microchipagem — e três tubarões-flamengo (Carcharhinus acronotus), todas fêmeas, com comprimentos de 103, 108 e 114 centímetros. A equipe técnica realizou exames de ultrassom e coletou amostras de sangue e muco para análises laboratoriais.
O coordenador do Projeto Ecotuba e professor do Departamento de Pesca e Aquicultura da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), Paulo Oliveira, explicou o propósito do trabalho técnico: “Esses procedimentos permitem obter informações sobre aspectos biológicos e fisiológicos dos indivíduos e contribuem para os estudos sobre a ocorrência e a movimentação dos tubarões no ambiente marinho”.
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Foco na segurança aquática
A iniciativa integra o Edital Cientista Arretado, promovido pela Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (FACEPE) e pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI-PE), tendo a Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e de Fernando de Noronha (Semas-PE) como instituição demandante.
“O projeto de monitoramento contribui para o fortalecimento das ações de segurança aquática em Pernambuco, favorecendo a integração entre pesquisa científica, gestão ambiental, conservação da biodiversidade marinha e proteção da população. É mais uma importante ação do Governo de Pernambuco para ampliar a coleta de dados e contribuir para as estratégias de prevenção de incidentes e de educação ambiental”, ressalta Daniel Coelho, secretário de Meio Ambiente.