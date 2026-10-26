Jaboatão decreta luto oficial de cinco dias pela morte da vice-prefeita Irmã Babate

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Educadora e líder religiosa morreu neste domingo (25); velório será realizado na Assembleia de Deus, em Cavaleiro e sepultamento no Parque das Flores

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A Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes decretou luto oficial de cinco dias pela morte da vice-prefeita Irmã Babate, neste domingo (25). A medida foi estabelecida pelo Decreto Municipal nº 311. Educadora, líder religiosa e representante política, ela integrava a gestão municipal ao lado do prefeito Mano Medeiros.

O prefeito lamentou a morte da vice-prefeita e destacou a relação de parceria construída durante a administração. “Babate foi muito mais do que vice-prefeita. Foi amiga, uma parceira leal, com quem compartilhei decisões, desafios e o compromisso de cuidar da nossa gente”, afirmou.

Velório e sepultamento de Irmã Babate

A programação de despedida começa neste domingo (25), às 16h, com a chegada do corpo à Assembleia de Deus, em Cavaleiro. Na segunda-feira (26), será realizado um culto de despedida às 9h, no mesmo local.

A saída do cortejo em direção ao Cemitério Parque das Flores está prevista para as 12h, com sepultamento marcado para as 14h.

Legado da líder religiosa

Professora por mais de três décadas e ex-vereadora de Jaboatão dos Guararapes, Irmã Babate construiu uma extensa história de dedicação à comunidade. Na gestão pública, assumiu interinamente o comando da prefeitura em abril de 2025 e foi eleita vice-prefeita no pleito de 2024, integrando a chapa de Mano Medeiros.

Ela foi, inclusive, fundamental para a reeleição de Mano, atraindo os votos dos evangélicos. Além dos cargos eletivos, destacou-se pelo trabalho junto à Igreja, pela atuação em causas sociais e pelo incentivo à valorização da presença feminina na política.

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