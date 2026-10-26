Jaboatão decreta luto oficial de cinco dias pela morte da vice-prefeita Irmã Babate
Educadora e líder religiosa morreu neste domingo (25); velório será realizado na Assembleia de Deus, em Cavaleiro e sepultamento no Parque das Flores
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A Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes decretou luto oficial de cinco dias pela morte da vice-prefeita Irmã Babate, neste domingo (25). A medida foi estabelecida pelo Decreto Municipal nº 311. Educadora, líder religiosa e representante política, ela integrava a gestão municipal ao lado do prefeito Mano Medeiros.
O prefeito lamentou a morte da vice-prefeita e destacou a relação de parceria construída durante a administração. “Babate foi muito mais do que vice-prefeita. Foi amiga, uma parceira leal, com quem compartilhei decisões, desafios e o compromisso de cuidar da nossa gente”, afirmou.
Velório e sepultamento de Irmã Babate
A programação de despedida começa neste domingo (25), às 16h, com a chegada do corpo à Assembleia de Deus, em Cavaleiro. Na segunda-feira (26), será realizado um culto de despedida às 9h, no mesmo local.
A saída do cortejo em direção ao Cemitério Parque das Flores está prevista para as 12h, com sepultamento marcado para as 14h.
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Legado da líder religiosa
Professora por mais de três décadas e ex-vereadora de Jaboatão dos Guararapes, Irmã Babate construiu uma extensa história de dedicação à comunidade. Na gestão pública, assumiu interinamente o comando da prefeitura em abril de 2025 e foi eleita vice-prefeita no pleito de 2024, integrando a chapa de Mano Medeiros.
Ela foi, inclusive, fundamental para a reeleição de Mano, atraindo os votos dos evangélicos. Além dos cargos eletivos, destacou-se pelo trabalho junto à Igreja, pela atuação em causas sociais e pelo incentivo à valorização da presença feminina na política.