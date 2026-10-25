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Pernambuco | Notícia

Afogamento: Corpo de barraqueiro que sumiu ao tentar salvar turista é encontrado no mar de Boa Viagem

Rafael Vitor Correia da Silva, de 28 anos, estava desaparecido desde a manhã de sábado. Corpo foi localizado próximo à Padaria Boa Viagem

Por JC Publicado em 25/10/2026 às 10:11
Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco e da Pol&iacute;cia Militar atuaram no resgate do corpo do barraqueiro na Praia de Boa Viagem
Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco e da Polícia Militar atuaram no resgate do corpo do barraqueiro na Praia de Boa Viagem - Reprodução TV Globo

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O corpo do barraqueiro Rafael Vitor Correia da Silva, de 28 anos, que estava desaparecido no mar da Praia de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) na manhã deste domingo (25). As buscas haviam sido retomadas por volta das 7h e o corpo foi avistado por populares nas proximidades da Padaria Boa Viagem, que acionaram o resgate.

Rafael Vitor trabalhava há cerca de 10 meses na orla e desapareceu por volta das 8h do sábado (24), nas imediações do Terceiro Jardim, próximo ao Posto 5. O incidente ocorreu em um trecho caracterizado por corrente de retorno. O barraqueiro entrou na água ao perceber que um casal de turistas se afogava. O homem conseguiu sair da água por conta própria, mas a mulher continuou em perigo no mar. Há informações extraoficiais, inclusive, que o casal estaria alcoolizado quando se afogou.

De acordo com testemunhas, Rafael tentou socorrer a vítima, mas ficou exausto na tentativa. O surfista Geovane Leite, que corria pela orla, percebeu a situação e conseguiu resgatar a mulher com o auxílio de uma corda. No entanto, ao se voltar para socorrer o barraqueiro, Rafael já havia submergido. Desde o sábado, o Corpo de Bombeiros realizava varreduras na área com apoio de moto aquática, drone e helicóptero.

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