Obras de contenção de encostas em Coqueiral recebem R$ 6,6 milhões no Recife

Intervenções em cinco ruas do bairro visam prevenir deslizamentos e beneficiar 72 famílias; conclusão das etapas está prevista para 2027

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A prefeitura do Recife iniciou um pacote de obras de contenção de encostas, drenagem e urbanização no bairro de Coqueiral, na Zona Oeste da cidade. Com investimento total de R$ 6,6 milhões, as intervenções contemplam cinco ruas da localidade e visam proteger mais de 500 moradores (72 famílias).

Divisão dos recursos e escopo técnico

A execução das obras é coordenada pela Autarquia de Urbanização do Recife (URB) e conta com duas fontes de financiamento público. A intervenção na Rua Helvécia recebe R$ 3,4 milhões por meio do Programa de Requalificação e Resiliência Urbana em Áreas de Vulnerabilidade Socioambiental (Promorar), com término previsto para abril de 2027.

Já as ruas Alto da Bela Vista, Maria Teresa, Frei Gonzaga e Planura contam com R$ 3,2 milhões do Orçamento Geral da União (OGU) e têm conclusão programada para fevereiro de 2027.

Do ponto de vista estrutural, os projetos somam a aplicação de mais de 4,7 mil metros quadrados de concreto projetado sobre os taludes, instalação de 306 grampos de aço, construção de muro de arrimo e inserção de 690 metros de drenos profundos. A infraestrutura hídrica e de acesso inclui o assentamento de canaletas, caixas coletoras e tubulações para o escoamento das águas pluviais, além de pavimentação em piso de concreto e paralelepípedos, implantação de corrimãos e instalação de guarda-corpos.

Nos últimos seis anos, a administração municipal concluiu 161 intervenções em áreas de risco na capital pernambucana, somando R$ 283,8 milhões investidos. Atualmente, a cidade mantém outras 34 obras de contenção de encostas em andamento, com orçamento alocado de R$ 180 milhões.