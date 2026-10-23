fechar
Pernambuco | Notícia

Início da concessão parcial de água e esgoto em Pernambuco é adiado para novembro

Operação marcada para 26 de outubro foi postergada para o mês seguinte; concessionárias AQUA Pernambuco e VITA Sertão assumem o serviço no dia 23

Por Maria Clara Trajano Publicado em 23/10/2026 às 9:45
O governo prevê assinar, no início de maio, o contrato do segundo bloco da concessão, que abrange a Região Metropolitana do Recife e o Pajeú
O governo prevê assinar, no início de maio, o contrato do segundo bloco da concessão, que abrange a Região Metropolitana do Recife e o Pajeú - Divulgação/Compesa

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O início da operação da concessão parcial dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário em Pernambuco foi adiado. A transição, originalmente prevista para o dia 26 de outubro, limite de seis meses após a assinatura dos contratos, foi postergada para 23 de novembro de 2026.

A alteração do calendário adia a transferência formal da gestão operacional da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) para o setor privado nas regiões contempladas pelo leilão.

Leia Também

Transição para a gestão privada

A partir de 23 de novembro, a responsabilidade pela distribuição de água e pelas etapas de coleta e tratamento de esgoto passa para a iniciativa privada em áreas específicas do estado: a AQUA Pernambuco assume a distribuição de água e coleta de esgoto do litoral até parte do Sertão do estado. Enquanto a VITA Sertão passa a operar os serviços em 24 municípios, incluindo Petrolina.

O reagendamento foi divulgado pela Compesa por meio de informe oficial aos usuários.

Leia também

Olinda adere a programa federal para planejar ações contra eventos climáticos

Olinda adere a programa federal para planejar ações contra eventos climáticos
Projeto de educação ambiental aborda resíduos e fauna em escola de São Lourenço
MEIO AMBIENTE

Projeto de educação ambiental aborda resíduos e fauna em escola de São Lourenço

Compartilhe

Tags

Imagem de Maria Clara Trajano

Maria Clara Trajano

mtrajano@sjcc.com.br

Repórter de Cidades. Jornalista pela UFPE, no SJCC desde 2022.