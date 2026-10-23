Início da concessão parcial de água e esgoto em Pernambuco é adiado para novembro

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Operação marcada para 26 de outubro foi postergada para o mês seguinte; concessionárias AQUA Pernambuco e VITA Sertão assumem o serviço no dia 23

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O início da operação da concessão parcial dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário em Pernambuco foi adiado. A transição, originalmente prevista para o dia 26 de outubro, limite de seis meses após a assinatura dos contratos, foi postergada para 23 de novembro de 2026.

A alteração do calendário adia a transferência formal da gestão operacional da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) para o setor privado nas regiões contempladas pelo leilão.

Transição para a gestão privada

A partir de 23 de novembro, a responsabilidade pela distribuição de água e pelas etapas de coleta e tratamento de esgoto passa para a iniciativa privada em áreas específicas do estado: a AQUA Pernambuco assume a distribuição de água e coleta de esgoto do litoral até parte do Sertão do estado. Enquanto a VITA Sertão passa a operar os serviços em 24 municípios, incluindo Petrolina.

O reagendamento foi divulgado pela Compesa por meio de informe oficial aos usuários.