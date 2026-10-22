Recife suspende Portal da Transparência e sistemas digitais após alerta cibernético
Medida preventiva segue orientação do Governo Federal sobre falhas globais de segurança; Conecta Recife e Diário Oficial estão fora do ar
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A prefeitura do Recife tirou do ar, de forma temporária, os principais portais e sistemas digitais da administração municipal. A decisão foi tomada após órgãos de segurança cibernética do Governo Federal emitirem um alerta sobre a identificação de vulnerabilidades técnicas críticas em softwares utilizados por instituições públicas em diversos países.
Segundo a administração municipal, o desligamento das plataformas tem caráter preventivo, visando barrar tentativas de invasão, vazamento de dados pessoais ou comprometimento das bases operacionais da cidade.
Plataformas e serviços indisponíveis
A suspensão atinge canais essenciais de atendimento ao cidadão, transparência pública e gestão interna. Entre os serviços fora do ar, estão:
- Atendimento e arrecadação: Conecta Recife Web e sistema Recife em Dia;
- Transparência e atos oficiais: Portal da Transparência e Diário Oficial do Município;
- Gestão e contratações: Portal de Compras, Sistema Eletrônico de Informações (SEI) e plataformas de Licenciamento e Agenda.
Restauração gradual dos acessos
Equipes técnicas da Empresa Municipal de Informática (EMPREL) trabalham na aplicação das correções necessárias nas estruturas de TI do município.
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A gestão pública não estipulou um horário limite para a normalização definitiva, informando apenas que o reabastecimento das plataformas ocorrerá de forma gradual à medida que os requisitos de segurança forem validados.