Recife suspende Portal da Transparência e sistemas digitais após alerta cibernético

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Medida preventiva segue orientação do Governo Federal sobre falhas globais de segurança; Conecta Recife e Diário Oficial estão fora do ar

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A prefeitura do Recife tirou do ar, de forma temporária, os principais portais e sistemas digitais da administração municipal. A decisão foi tomada após órgãos de segurança cibernética do Governo Federal emitirem um alerta sobre a identificação de vulnerabilidades técnicas críticas em softwares utilizados por instituições públicas em diversos países.

Segundo a administração municipal, o desligamento das plataformas tem caráter preventivo, visando barrar tentativas de invasão, vazamento de dados pessoais ou comprometimento das bases operacionais da cidade.

Plataformas e serviços indisponíveis

A suspensão atinge canais essenciais de atendimento ao cidadão, transparência pública e gestão interna. Entre os serviços fora do ar, estão:

Atendimento e arrecadação: Conecta Recife Web e sistema Recife em Dia;

Transparência e atos oficiais: Portal da Transparência e Diário Oficial do Município;

Gestão e contratações: Portal de Compras, Sistema Eletrônico de Informações (SEI) e plataformas de Licenciamento e Agenda.

Restauração gradual dos acessos

Equipes técnicas da Empresa Municipal de Informática (EMPREL) trabalham na aplicação das correções necessárias nas estruturas de TI do município.

A gestão pública não estipulou um horário limite para a normalização definitiva, informando apenas que o reabastecimento das plataformas ocorrerá de forma gradual à medida que os requisitos de segurança forem validados.